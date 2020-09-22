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Тепло и бабье лето: появился прогноз погоды в Украине на среду

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • Температура воздуха возрастет до +28 градусов

  • Ночью на дорогах следует быть осторожным из-за туманов

  • Дожди начнутся уже в воскресенье, 27 сентября

В Украину пришло бабье лето. Источник: rubryka.com

В Украине в среду, 23 сентября, ожидается сухая и теплая погода, присущая бабьему лету. Это объясняется приходом очередного антициклона.

Соответствующий прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко на личной странице в Facebook. Она подчеркнула, что температура воздуха на большей части территории страны на экваторе недели повысится до +22...+28 градусов. Что же касается темного времени суток, то ночью всем водителям следует быть бдительными из-за туманов.

В Украину пришел антициклон, который принес тепло.

В Киеве 23 сентября также будет солнечная погода, а столбики термометров покажут +25 градусов. Ближайшие дожди в Украине начнутся лишь 27 сентября.

"А пока вместе с антициклоном со всей силы держим за юбку бабье лето – пусть посидит еще с нами на солнце, семечки вместе пощелкаем, орехи поедим, яблоки, тыквы попечем, посплетничаем. Уже ведь пришел День осеннего равноденствия, и света понемногу будет становиться меньше. До весны", – написала Диденко.

Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • осенью 2020 году в Украине ожидаются заморозки и три бабьих лета. По словам синоптиков, несмотря на кратковременное похолодание, которое прошло, в стране продолжится "метеорологическое лето".

  • Напомним, согласно народным приметам, если на День осеннего равноденствия, 22 сентября, стоит солнечная погода – осень будет погожей, дожди и холода придут нескоро.

УкраинаПрогноз погодыНаталья Диденко
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