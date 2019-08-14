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Теперь официально: УАПЦ прекратила существование

1.5т Читать материал на украинском

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование.

Об этом стало известно из сообщения в парламентской газете "Голос України", передают "Українськi Новини".

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что срок заявления требований кредиторами – до 3 октября 2019 года. В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Львовский Макарий (Малетич) – бывший предстоятель УАПЦ, которая присоединилась к ПЦУ, рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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Место
Украина
Тег
УАПЦ
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филипп филипыч
филипп филипыч
все старания филаретки пцу под хвост)
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