Теперь официально: УАПЦ прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование.

Об этом стало известно из сообщения в парламентской газете "Голос України", передают "Українськi Новини".

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", – сказано в сообщении.

Андреевская церковь Википедия

Также отмечается, что срок заявления требований кредиторами – до 3 октября 2019 года. В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Львовский Макарий (Малетич) – бывший предстоятель УАПЦ, которая присоединилась к ПЦУ, рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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