"Теперь это флешмоб": в Киеве "спалили" новый проплаченный митинг

В Киеве рассекретили очередной проплаченный митинг, который якобы планируется под Нацбанком.

Об этом говорится в Telegram-канале KlymenkoTime. Авторы сообщения отметили, что "флешмоб" состоится в понедельник, 18 ноября.

"В эфире наша уже традиционная рубрика "палим платные митинги".Завтра в Киеве очередной. Теперь это называется "флешмоб". Судя по всему, снова под Нацбанком", – написал автор в сети.

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В Киеве спалили новый проплаченный митинг t.me/KlymenkoTime

Также была обнародована переписка, благодаря которой стало ясно, что участники "митинга" соберутся в 8 утра у выхода в столичный театр И. Франка.

За участие людям заплатят по 400 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники митинга в Киеве случайно признались, что они – массовка. Людей организованно собирали кураторы и обещали им за это денежное вознаграждение в 400 гривен.

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