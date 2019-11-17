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17 ноября • обновлено в 22:59
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"Теперь это флешмоб": в Киеве "спалили" новый проплаченный митинг

4.5т
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В Киеве рассекретили очередной проплаченный митинг, который якобы планируется под Нацбанком.

Об этом говорится в Telegram-канале KlymenkoTime. Авторы сообщения отметили, что "флешмоб" состоится в понедельник, 18 ноября.

"В эфире наша уже традиционная рубрика "палим платные митинги".Завтра в Киеве очередной. Теперь это называется "флешмоб". Судя по всему, снова под Нацбанком", – написал автор в сети.

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В Киеве спалили новый проплаченный митинг

В Киеве спалили новый проплаченный митинг

t.me/KlymenkoTime

Также была обнародована переписка, благодаря которой стало ясно, что участники "митинга" соберутся в 8 утра у выхода в столичный театр И. Франка.

За участие людям заплатят по 400 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники митинга в Киеве случайно признались, что они – массовка. Людей организованно собирали кураторы и обещали им за это денежное вознаграждение в 400 гривен.

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Место
Украина Киев
Теги
митинг Национальный банк Украины
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Anigedetiv Opanasa
Anigedetiv Opanasa
исходя из курса и роста цен по сравнению с декабрем 13го,должно быть не меньше 800.
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Sam Grysha
Sam Grysha
Авторы статьи, Вы не подражайте некоторым персонажам из ОП. Не думаете, что такой вброс может делать тот, кому выгодно дискредитировать акцию ?
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