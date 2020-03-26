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26 марта • обновлено в 16:54
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Температурный скрининг бесполезен: Дейнеко рассказал, как в Украине проникает COVID-19

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Температурный скрининг является неэффективным способом для обнаружения возможных зараженных коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он объяснил, что перед пересечением границы люди принимают жаропонижающие препараты, поэтому у них и не наблюдается высокая температура. За последний месяц пограничники проверили 2,7 млн человек и только у 52 была зафиксирована высокая температура.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

Отмечается, что в марте зафиксировали увеличение количества лиц, въезжающих в Украину, по сравнению с выезжающими. В этом месяце граждан, вернувшихся в Украину, на 200 тысяч больше чем тех, которые уехали.

"Наши граждане возвращаются на родину, наши заробитчане возвращаются домой, но все ли они здоровы, или кто-то болен коронавирусом – очень трудно сказать", – подчеркнул Дейнеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 26 марта, в Украине официально подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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