Таран уволил из ВМС капитана, отвечавшего за сотрудничество с НАТО и США

Новый министр обороны Украины Андрей Таран уволил экс-заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции Андрея Рыженко. Ранее экс-глава ведомства Андрей Загороднюк назначил его своим помощником.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в ВМСУ. Издание уточняет, что приказ об увольнении с должности и переводе Рыженко в резерв командования был подписан на прошлой неделе.

Как отметили в издании, Рыженко известен как один из самых образованных и грамотных офицеров Военно-морских сил. Кроме прочего, он один из наиболее активных сторонников концепции "москитного флота" в украинских Военно-морских силах.

Андрей Рыженко dumskaya.net

Также капитан был связующим звеном ВМСУ с НАТО и США. С его помощью Украина получила от США патрульные катера типа Island. С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил. Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром обороны Андрея Тарана. Его кандидатуру поддержали 285 народных депутатов.

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