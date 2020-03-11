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11 марта • обновлено в 12:37
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Таран уволил из ВМС капитана, отвечавшего за сотрудничество с НАТО и США

4.8т
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Новый министр обороны Украины Андрей Таран уволил экс-заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции Андрея Рыженко. Ранее экс-глава ведомства Андрей Загороднюк назначил его своим помощником.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в ВМСУ. Издание уточняет, что приказ об увольнении с должности и переводе Рыженко в резерв командования был подписан на прошлой неделе.

Как отметили в издании, Рыженко известен как один из самых образованных и грамотных офицеров Военно-морских сил. Кроме прочего, он один из наиболее активных сторонников концепции "москитного флота" в украинских Военно-морских силах.

Андрей Рыженко

Андрей Рыженко

dumskaya.net

Также капитан был связующим звеном ВМСУ с НАТО и США. С его помощью Украина получила от США патрульные катера типа Island. С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил. Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром обороны Андрея Тарана. Его кандидатуру поддержали 285 народных депутатов.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Таран
Место
Украина
Тег
Военно-морские силы Украины
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Комментарии
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мoскитные флoт - это свидомo! Но отcтавник плoхо владел языком и не был подготовлен в peктальном отношении к глубокой интeграции с НAТО! По информации осведoмлённых источников его на данном посту заменит знаменитый актер и диccидент Алeксей Пaнин, который недавно уже высказал намерение уехать из Рoccии.
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Как же это дерьмо липнет друг к другу. Начальник штаба темная личность, министр обороны вообще как говорят СМИ предатель, а президент слов нет - только мат.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зеля - какое же ты дерьмо!
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Kosiakov Vasiliy
Kosiakov Vasiliy
Кацaп Кацaпыч, Не дерьмо - предатель Украины.
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