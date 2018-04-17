Сырость и поздняя весна: какой будет погода в Украине в ближайшие три года

В ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.

Так, по его словам, 2019 год будет сырой и холодный. Еще менее урожайный, чем ожидается в 2018 году.

"Меркурий будет руководить следующим годом. Он любит частые колебания температур. В весну вносит зиму. Морозы могут продолжаться до 25 марта. Лето начнется дождями. Июнь и июль прохладный. А в августе - сильная жара. Осень - сначала сухая, потом сыро и холодно. Зима начинается рано с плюсовой температурой, а заканчивается крепкими морозами", - рассказал он.

2020 будет более умеренным.

"Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе - жаркое. Осень - холодная и сырая. В октябре и ноябре - возможны морозы", - говорит Горбань.

2021 - весна холодная, деревья будут распускаться поздно. "Такое же будет холодное лето с ветрами и дождями. Только в июне будет умеренно тепло. Поэтому лето будет малоурожайное. Осень тоже холодная и с дождями. Зима будет долгой с крепкими морозами", - отметил синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", уже в среду, 18 апреля, в Украину опять вернется холод. 19 апреля ситуация ухудшится - добавится сильный ветер.