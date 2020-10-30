О единстве украинцев, адвокате отца и другой женщине: интервью с сыном Стуса
"Если мы, украинцы, не договоримся, мы окончательно перестанем быть субъектом любой политики"
"Когда внутри нет стабильности, когда нет внутреннего диалога, внутреннего единства, тогда очень просто зайти врагу"
"Скажите мне, есть ли какая-то история в этом мире, за которую человека можно наказывать 30 лет?"
Украинский поэт, диссидент Василий Стус испытывал бесконечное унижение в российских лагерях. Он отстаивал достоинство. Национальное, но, прежде всего, общечеловеческое. Все, что он написал, было не из библиотеки, а из жизни.
Сейчас в Украине нет стабильности и внутреннего единства, страна еще не стала объектом – она до сих пор субъект чьей-то политики. Украинцы, наконец, должны договориться между собой о том, куда двигаться и как жить.
Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk рассказал сын Василия Стуса Дмитрий Стус.
– Вы ходили голосовать?
– Ходил.
– Вы видели результаты выборов?
– Не видел. И не интересовался.
– А с чем это связано?
– Для меня большая проблема, что у нас поменялась психология. Мы себя мыслим как страна, которая меньше наших областей, как страна, которая так и не договорилась, чего она хочет, как она собирается развиваться, из которой бегут люди. Которая за 30 лет потеряла территорию. Нашли виновного, окей, но территория потеряна.
– "Нашли виновного" – вы Путина имеете в виду? А он разве не виновен?
– Это вы сказали. Я имел в виду, что, когда внутри нет стабильности, когда нет внутреннего диалога, внутреннего единства, тогда очень просто зайти врагу. Когда это единство есть, тогда враг не зайдет.
– Что вы понимаете под словом "единство"?
– Для меня это, прежде всего, толерантность. Какие бы политические силы ни приходили к власти, они пытались другую часть переделать под себя. Для меня это неприемлемо.
– Может ли быть в стране толерантность к пророссийским силам? Та же ОПЗЖ, тот же Шарий?
– Даже если эти политические силы набирают голоса, если люди их поддерживают, значит, с этим надо считаться.
Вы спросили мое отношение к выборам. Я хочу видеть программы. Что мы делаем? Чтобы наши люди не ехали собирать трускавки в Польшу, не ехали убирать за тяжелобольными пенсионерами в Италию, не разбегались в разные стороны, как это происходит 30 лет.
Чтобы мы создали общенациональную площадку для диалога, в котором смогли бы договориться между собой, как мы будем дальше жить, если хотим сохраниться вместе.
Ибо, если мы не договоримся, мы окончательно перестанем быть субъектом любой политики. Я считаю, что и сейчас мы объект. Мы делаем то, что нам диктуют те или другие.
– Есть ли у вас детская обида на отца за то, что он занимался борьбой, а не семьей?
– Детской обиды, пожалуй, не было. А потом были какие-то осознанные обиды, когда тебе закрыты многие дороги.
Но серьезная обида была в 1984-м. Отец полгода не писал, мы 3 года не виделись. Мы проехали с мамой очень трудный путь. Для нее это было очень важно, она вся осунулась. Он не выдержал какого-то седьмого или восьмого обыска и отказался от свидания.
Мама едва встала, кагебисты были довольны.
Я не понимаю мужчин, которые так обращаются с теми, кого они выбирают.
– Почему он отказался от свидания?
– Потому что это унижение. Позже он написал: "Валя, пойми, я не могу идти на свидание с тобой, преодолевая круг этих унижений". Там же делали не одно унижение. Было так: выходишь из барака – обыск, тебя полностью раздевают. Перед тем, как тебя вывозят с этой территории – обыск. Привезли туда – еще один обыск.
Плата за такую жизнь – расшатанная нервная система. И на каком-то этапе он не выдержал. Ему было важно это свидание, но всегда есть вопрос цены.
Мне тогда было 17, и я думаю, что 17 – это не тот возраст, когда это можно понять. Здесь есть поправка на то время и на тот возраст. Я не знаю, как бы я и сейчас к этому отнесся чисто эмоционально.
Но мама меня воспитала. И конечно, при всех обстоятельствах я буду на ее стороне.
– Как вам было писать о второй женщине отца? Читала ли это ваша мать?
– Читала мама. Видите ли, Стус отличается от большинства наших поэтов тем, что у него нет ничего из головы и из библиотеки – у него все из жизни. И Шуре посвящено много стихов.
Скажем, "рідну мову мою ти мені вибачала, немов дивацтва". Она была русскоязычная. Затем она стала едва ли не лучшей акушеркой в Донецке, принимала очень много родов, у нее гениальные руки. Ну, из того, что мне рассказывают.
Я несколько раз приезжал, чтобы с ней увидиться, но она была больна, то еще что-то. В основном у меня вся информация по рассказам о ней тех, кто ее знал.
Но, послушайте, ну нет мужчин, у которых только одна женщина. Это бред.
Мама ... Вот такие интимные вопросы я маме задавать не мог. Книгу, каждый раздел я ей показывал. Спрашивал, не возражала ли она. Она не возражала. Если бы она мне резко сказала "не пиши", я бы этот кусок из книги вынул. Так сказано не было.
– За что боролся ваш отец?
– Сейчас что я, что вы, что любой сказал бы, что он думал – это будет вымысел. Его жизнь для многих людей стала олицетворением украинского достоинства. Он отстаивал это достоинство. Национальное, но, прежде всего, общечеловеческое.
– Я хочу вернуться к человеку, которого нельзя называть вслух, потому что он затаскает по судам. Но у него есть история о том, что он сын полицая и история со Стусом. По вашему мнению, почему для него это настолько болезненно, что сейчас он запретил в судах об этом говорить, вырезал этот фрагмент из фильма?
– Поскольку я этого человека не знаю, мы не знакомы...
– Лично вы с ним никогда не виделись?
– Ни разу.
– И он не выходил на вас?
– Он на меня не выходил, это точно. Были некоторые другие люди, которых можно скорее отнести к лагерю патриотов. Я не назову их фамилии.
– Они хотели быть посредниками?
– Да, хотели нас знакомить. Но не сложилось по разным причинам. Но благодаря Зиновию Красовскому я знаю очень много историй – о полицаях, об ОУН, о разных вещах. Я думаю, что это очень-очень личные его истории, и он хочет, чтобы никто в них не ковырялся.
Зная историю 1960-х годов, когда многие люди, которых сослали за помощь партизанке, за участие в партизанке в 1940-х годах. Тех, которых вывезли в Сибирь, и они возвращались. Знаете, как их судьбы сложились? 80-90% вернулись обратно, потому что в их домах жили родственники, жили еще кто-то. Панас Заливаха, которому после отсидки удалось здесь остаться, счастливое исключение.
Что касается истории с отцом – история сама по себе индивидуальна. Я думаю, что ему за нее стыдно. Я хочу в это верить. Но эта история состоялась. И скажите мне, есть ли какая-то история в этом мире, за которую человека можно наказывать 30 лет? И кто имеет право быть судьей?
Я думаю, что многие из тех, кто его обвиняют, участвовали в тех или иных проектах, финансируемых им. В отличие от меня.
– Сейчас это будут трактовать так: Дмитрий Стус – полуватник, защищает Медведчука...
– Ватник, полуватник ... Кто трактует? Мнение тех людей, которые так трактуют, мне абсолютно неважно. Что значит – защищает, не защищает? Мы хотим найти взаимопонимание и договориться? За Оппозиционную платформу "За жизнь" проголосовали люди, они ему доверяют больше, чем тем, кто был у власти до него. Значит, вопрос к тому, что эта власть делала что-то не так, правда?
– Вы встретились с Медведчуком. Каким был бы ваш первый вопрос?
– Не знаю. Понимаете, люди после 30-40 имеют свои лица, имеют свои характеры... Надо увидеть человека, а потом что-то говорить. Я не готовил вопросы, как и ответы, заранее.
– А внутренне у вас есть вопросы? Все равно, это же человек незаурядный, сыгравшей роль в жизни вашего отца.
– Внутренне я себе ответил на все вопросы и на все мотивации.
– За него?
– Что значит за него? Я не могу за него отвечать на вопросы.
– Например, вы бы спросили его: господин Виктор, по вашему мнению, вы все сделали тогда, чтобы защитить моего отца? Или что-то еще.
– Я не считаю себя вправе задавать ему такие вопросы.
– А какие?
– Мне интересно посмотреть на него, прежде всего, как на человека, который прожил все это время с таким мечом над собой, под таким давлением. А почему? Он сам будет отвечать на эти вопросы, он сам будет отвечать перед Богом. Я не думаю, что я больший судья.
От сегодняшних политиков меня больше интересует, что они предложат в сегодняшней реальности, чтобы наша территория начала постепенно трансформироваться в государство с какой-то понятной политикой, с какими-то понятными векторами развития.