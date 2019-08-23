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"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана

6.3т Читать материал на украинском

Украинцы обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он, пытаясь сделать зрелище из празднования Дня Независимости, оскверняет символ Майдана.

Так, в центре Киева в преддверии 24 августа заметили около 20 пианино, окрашенных в желто-синие цвета. Подтверждающее фото опубликовал в Facebook волонтер Юрий Бирюков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отреагировала на увиденное в столице и директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

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Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Соцсети

"Даже не знаю, что сказать. 20 желто-синих пианино рядами, и катят еще. Чужое это все им совершенно чуждо. Вплотную к Майдану на Крещатике развернутый фестиваль уличной еды. Стоят большие экраны, камеры выхватывают из темноты лицо Героев Небесной Сотни на памятных досках на Институтский", – возмутилась она.

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Соцсети

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана

Соцсети

Украинцы обвинили автора такой задумки в том, что он хочет опошлить память о героях Майдана. Многие вспомнили известную сценку из "Квартала 95", в которой участвовал Зеленский.

"Хочешь опошлить что-то святое – растиражируй это, преврати в гребаную попсу, в ср*ный "95-й квартал", "Эта с*ка уничтожает наши ценности. Эта тв*рь получает команды через ЯндексДиск", "Это издевательство и насмешка", "Сборная "95 квартала" по игре членом на рояле", "Мастер-класс от президента", "Они пока всё не обгадят, не успокоятся", "Кажется, кто-то хочет, чтобы воспоминания о Майдане стали шароварщиной", "Сыграют цюцюрками в унисон?" – написали в комментариях.

Сценка с Зеленским и роялем

Сценка с Зеленским и роялем

Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем

Сценка с Зеленским и роялем

Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем

Сценка с Зеленским и роялем

Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем

Сценка с Зеленским и роялем

Скриншот из видео

"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана
"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опубликовал фотографию своей утренней тренировки в спортзале, чем вызвал волну возмущения в соцсети.

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Темы
День Независимости Евромайдан
Место
Украина
Тег
Майдан
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский оскорбил символ майдана... Печеньки что-ли?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"осквернение символа Майдана" - я уж подумал, что он в кастрюлю нассал.
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Форевер Константин
Форевер Константин
Осталось подвести члены)))
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