"Сыграют цюцюрками?" Украинцы разгромили Зеленского за осквернение символа Майдана

Украинцы обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он, пытаясь сделать зрелище из празднования Дня Независимости, оскверняет символ Майдана.

Так, в центре Киева в преддверии 24 августа заметили около 20 пианино, окрашенных в желто-синие цвета. Подтверждающее фото опубликовал в Facebook волонтер Юрий Бирюков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отреагировала на увиденное в столице и директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана Соцсети

"Даже не знаю, что сказать. 20 желто-синих пианино рядами, и катят еще. Чужое это все им совершенно чуждо. Вплотную к Майдану на Крещатике развернутый фестиваль уличной еды. Стоят большие экраны, камеры выхватывают из темноты лицо Героев Небесной Сотни на памятных досках на Институтский", – возмутилась она.

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана Соцсети

Зеленского разгромили за осквернение символа Майдана Соцсети

Украинцы обвинили автора такой задумки в том, что он хочет опошлить память о героях Майдана. Многие вспомнили известную сценку из "Квартала 95", в которой участвовал Зеленский.

"Хочешь опошлить что-то святое – растиражируй это, преврати в гребаную попсу, в ср*ный "95-й квартал", "Эта с*ка уничтожает наши ценности. Эта тв*рь получает команды через ЯндексДиск", "Это издевательство и насмешка", "Сборная "95 квартала" по игре членом на рояле", "Мастер-класс от президента", "Они пока всё не обгадят, не успокоятся", "Кажется, кто-то хочет, чтобы воспоминания о Майдане стали шароварщиной", "Сыграют цюцюрками в унисон?" – написали в комментариях.

Сценка с Зеленским и роялем Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем Скриншот из видео

Сценка с Зеленским и роялем Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опубликовал фотографию своей утренней тренировки в спортзале, чем вызвал волну возмущения в соцсети.

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