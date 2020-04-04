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4 апреля • обновлено в 10:43
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Священник ПЦУ предрек конец "русского мира" в канун Пасхи

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Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что, если на Пасху в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме не будет схождения Благодатного Огня, это принесет "конец "русскому миру".

"Благодатный Огонь не сходит – его зажигают. Это древний обряд. Особенно популярным он стал в 2002 году, когда НТВ выкупило права трансляции. Если Огонь не сойдет в прямом эфире НТВ, это точно будет конец "русского мира", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте протоиерей подчеркнул, что "Бог делает чудеса, но не на потеху людям. Да, это обман. Но наша вера не на том основана".

Патриарх Кирилл, Владимир Путин, схождение Благодатного Огня, коллаж

Патриарх Кирилл, Владимир Путин, схождение Благодатного Огня, коллаж

Комментируя высказываемые опасения о том, что якобы отсутствие Благодатного Огня будет признаком рождения антихриста, он сказал: "В Библии особенно ничего не сказано о рождении антихриста, но о его воцарении сказано в 13 главе "Откровения".

"В Писании написано, что антихрист воцарится, когда "по причине беззакония во многих охладеет любовь". Но пока у нас есть любовь, нам антихрист не страшен", – заявил протоиерей.

В то же время он добавил: "Воцарение антихриста – очень хороший признак для христиан, потому что написано, что антихрист будет править 3,5 года, а потом будет пришествие Иисуса Христа".

Напомним, в сети высказываются опасения о том, что, поскольку Храм Гроба Господнего в Иерусалиме будет закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, Благодатный Огонь не сойдет, а значит, в этот год родится антихрист.

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году христиане восточного обряда отпразднуют Воскресение Христово (Пасху) 19 апреля. Из-за карантина в праздничные мероприятия вносится целый ряд изменений.

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Читайте все новости по теме "Благодатный огонь" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Благодатный огонь российская пропаганда Пасха Эксклюзив
Персона
Александр Дедюхин
Место
Израиль Иерусалим
Тег
РПЦ
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Эти сектанты в Храм официально не допускаются . Поэтому и ерничают на эту тему
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Червоний Данило
Червоний Данило
жду когда на россии пуканы взорвутся от того что не "сойдет" огонь! :))))))) пусть лучше и не "сходит"!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Очередной "предрекун".... Были уже и шпротниковы и прочие экстрасенсы...
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