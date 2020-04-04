Священник ПЦУ предрек конец "русского мира" в канун Пасхи

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что, если на Пасху в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме не будет схождения Благодатного Огня, это принесет "конец "русскому миру".

"Благодатный Огонь не сходит – его зажигают. Это древний обряд. Особенно популярным он стал в 2002 году, когда НТВ выкупило права трансляции. Если Огонь не сойдет в прямом эфире НТВ, это точно будет конец "русского мира", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте протоиерей подчеркнул, что "Бог делает чудеса, но не на потеху людям. Да, это обман. Но наша вера не на том основана".

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Комментируя высказываемые опасения о том, что якобы отсутствие Благодатного Огня будет признаком рождения антихриста, он сказал: "В Библии особенно ничего не сказано о рождении антихриста, но о его воцарении сказано в 13 главе "Откровения".

"В Писании написано, что антихрист воцарится, когда "по причине беззакония во многих охладеет любовь". Но пока у нас есть любовь, нам антихрист не страшен", – заявил протоиерей.

В то же время он добавил: "Воцарение антихриста – очень хороший признак для христиан, потому что написано, что антихрист будет править 3,5 года, а потом будет пришествие Иисуса Христа".

Напомним, в сети высказываются опасения о том, что, поскольку Храм Гроба Господнего в Иерусалиме будет закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, Благодатный Огонь не сойдет, а значит, в этот год родится антихрист.

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году христиане восточного обряда отпразднуют Воскресение Христово (Пасху) 19 апреля. Из-за карантина в праздничные мероприятия вносится целый ряд изменений.

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