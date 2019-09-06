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6 сентября • обновлено в 09:25
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Свежий ремонт и цветы: появилось фото комнаты Зайцевой в тюрьме

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Алена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения после совершенного ею смертельного ДТП в Харькове, станет четвертой заключенной в комнате в Покровском исправительном центре №79.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы "КП" в Украине". "Сидеть" Зайцева будет в "номере" со свежим ремонтом.

Судя по фото, в комнате застелены белыми салфетками тумбочки, на которых стоят горшки с цветами.

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В уголовно-исполнительной службе добавили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева. С остальными "воспитанницами" женщины из него не пересекаются.

"Этот сектор обеспечивает раздельное содержание осужденных к лишению свободы и осужденных к ограничению свободы в соответствии с требованиями статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", – сказали в ведомстве.

В секторе после двухнедельного карантина Зайцева станет четвертой.

Колония Зайцевой

Колония Зайцевой

Пресс-служба Администрации ДКВС

Колония Зайцевой

Колония Зайцевой

Пресс-служба Администрации ДКВС

Колония Зайцевой

Колония Зайцевой

Пресс-служба Администрации ДКВС

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
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