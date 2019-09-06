Свежий ремонт и цветы: появилось фото комнаты Зайцевой в тюрьме

Алена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения после совершенного ею смертельного ДТП в Харькове, станет четвертой заключенной в комнате в Покровском исправительном центре №79.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы "КП" в Украине". "Сидеть" Зайцева будет в "номере" со свежим ремонтом.
Судя по фото, в комнате застелены белыми салфетками тумбочки, на которых стоят горшки с цветами.
В уголовно-исполнительной службе добавили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева. С остальными "воспитанницами" женщины из него не пересекаются.
"Этот сектор обеспечивает раздельное содержание осужденных к лишению свободы и осужденных к ограничению свободы в соответствии с требованиями статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", – сказали в ведомстве.
В секторе после двухнедельного карантина Зайцева станет четвертой.
Колония Зайцевой
Пресс-служба Администрации ДКВС
Колония Зайцевой
Пресс-служба Администрации ДКВС
Колония Зайцевой
Пресс-служба Администрации ДКВС
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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