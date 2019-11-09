Сутки без помощи: с украинцами случилось ЧП в аэропорту Рима

В столице Италии Риме около сотни украинских пассажиров более 10 часов вынуждены находится в аэропорту, их рейс в Украину откладывался. При этом среди пострадавших есть маленькие дети.

Об этом в своем Facebook сообщает пассажирка Татьяна Андрющенко. По ее словам, чуть более 130 пассажиров, преимущественно украинцы, не могли вылететь из римского аэропорта Фьюмичино уже с 9 утра пятницы, 8 октября. Все это время пассажиры находились в зале ожидания.

"По местному времени около 11 часов вечера, нам сообщили, что очередной рейс отменили. Что делать — никто не знает. Звонили в посольство, нам сказали, что сейчас каждый сам себе консул, никто не хочет помочь. Хотят выгнать из гейта, чтобы мы тут не были костью в горле", — заявила пассажирка, а также добавил, что рейс совершала итальянская компания Ernest Airlines.

При этом одной из девушек-пассажиров стало плохо, а сотрудники аэропорта вызвались помочь ей только после приезда на место местной полиции. В итоге, после почти 24-часового ожидания Татьяна вынуждена вместе еще с несколькими пассажирами возвращаться в Украину через Варшаву (Польша).

"При этом только в 4 часа утра часть людей получили билеты Рим-Харьков, они проходят посадку", — подчеркнула Андрющенко.

Что будет с остальными пассажирами и когда они смогут вернуться домой — пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская авиакомпания "Мотор-Сич" оставила голодными с десяток пассажиров рейса, в том числе и маленьких детей.

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