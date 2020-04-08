Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 проветривать дома и квартиры не только можно, но и рекомендовано – в непроветриваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе и поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов.

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Об этом сообщила в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. "Нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск "поймать" какой-то вирус, бактерию или грибок растет", – подчеркнула она.

Ульяна Супрун

По словам чиновницы, вирус "не залетит в открытое окно, как летучая мышь". Она напомнила, как именно передается COVID-19:

Может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.

Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком – на расстоянии менее метра.

Можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться к носу, рту или глазу.

"Доказательные рекомендации по защите от COVID-19 поощряют чаще проветривать помещение... Особенно душная комната опасна для младенцев, в которых тяжелый сухой воздух может вызвать симптомы, сходные с простудой – насморк, чихание и кашель", – отметила Супрун.

Она посоветовала украинцам чаще проветривать помещения и делать влажную уборку с помощью моющих средств или дезинфекторов.

"Позволяйте себе иногда выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов", – написала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 может пойти на спад с той же скоростью, с которой нарастала, однако вторая волна заболевания, когда люди массово выйдут из самоизоляции, остается вероятной, считает американо-российский микробиолог Александр Гольдфарб.

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