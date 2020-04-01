Главная Новости
1 апреля • обновлено в 18:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Супрун обратилась к Илону Маску из-за COVID-19 в Украине

Читать материал на украинском

Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обратилась к изобретателю Илону Маску, попросив его помочь обеспечить Украину аппаратами для искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующую просьбу Супрун оставила на странице Маска в Twitter. Основатель Tesla в своем аккаунте написал, что его компания имеет дополнительные одобренные в США аппараты ИВЛ.

"Их могут доставить в больницы во всем мире в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и доставка – бесплатны", – заявил он (отметим, Украина не входит в регион доставки).

Ульяна Супрун и Илон Маск

Ульяна Супрун и Илон Маск

Коллаж

Маск уточнил единственное требование – аппараты должны немедленно использоваться для пациентов, а не храниться на складах.

Бывшая украинская чиновница ответила в комментариях: "Меня зовут Улана Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украине очень нужны аппараты для искусственной вентиляции легких. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3500, а наше население – 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!"

Как писал OBOZREVATEL, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить в период с 15 по 25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Ульяна Супрун Илон Маск
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус Twitter
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
12
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Илон Маск жулик и вообще мало приличный человек. Не верите мне, так спросите у владельцев Теслы, которые сильно влетели и аж с просьбами пересмотреть ценовую политику к нему обращались. Ну а я позже покажу, как оно жульничает ещё и в сфере разработок. Интернет тебя не прикроет, жулик Маск, и ты об этом знаешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Опа, жулика задействовали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги