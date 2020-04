Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обратилась к изобретателю Илону Маску, попросив его помочь обеспечить Украину аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Соответствующую просьбу Супрун оставила на странице Маска в Twitter. Основатель Tesla в своем аккаунте написал, что его компания имеет дополнительные одобренные в США аппараты ИВЛ.

"Их могут доставить в больницы во всем мире в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и доставка – бесплатны", – заявил он (отметим, Украина не входит в регион доставки).

Маск уточнил единственное требование – аппараты должны немедленно использоваться для пациентов, а не храниться на складах.

Бывшая украинская чиновница ответила в комментариях: "Меня зовут Улана Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украине очень нужны аппараты для искусственной вентиляции легких. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3500, а наше население – 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!"

