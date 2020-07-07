Судья КСУ поймал экс-нардепа на цитировании военной доктрины Путина

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заподозрил экс-нардепа 8 созыва от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина.

Свои претензии по этому поводу судья озвучил во время рассмотрения закона об украинском языке на предмет конституционности по представлению 51 парламентария. В частности, Слиденко возмутила формулировка политика о "русскоязычном населении" Украины.

"Известно ли вам, что термин "русскоязычные граждане" является частью военной доктрины Путина?" – обратился судья к Долженкову и процитировал заявления лидера страны-агрессора о якобы необходимости защиты "русскоязычного населения" в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Бывший нардеп, со своей стороны, заявил, что ему об этом якобы ничего неизвестно, поскольку в своих претензиях он руководствуется только украинским законодательством и Конституцией Украины. После этого слово снова взял Слиденко.

Судья Игорь Слиденко Скриншот видео

"И последний вопрос: в своем конституционном представлении вы приводите информацию по поводу численности так называемого "русскоязычного населения". Это число абсолютно точно отражает данные переписи населения Украины в 2001 году. Можно использовать данные переписи в 2001 году? Прошло уже 19 лет, 7% территории Украины сейчас находятся под оккупацией, около 15% населения также находятся под оккупацией. И если так, то хоть как-то обоснуйте свою позицию", – обратился судья КСУ к Долженкову.

Тот ответил, что это не его вина, что власти Украины не проводили перепись населения с 2001 года.

"Я считаю данные официальными, репрезентативными и такими, которые должны быть использованы из-за отсутствия более поздних", – настаивал экс-нардеп.

Впрочем, в итоге Слиденко все же заставил Долженкова признать, что у него нет актуальной информации по поводу того, сколько граждан Украины являются русскоязычными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня 2019 года Слиденко вступил в жесткий спор с представителем президента Украины в КСУ Федором Вениславским. Тогда он буквально разгромил все его аргументы по делу о законности роспуска главой государства Верховной Рады.