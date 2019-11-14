Суд взял под стражу военных, закупивших "бракованные" бронежилеты для ВСУ

Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева 14 ноября. Об этом рассказала в Facebook волонтер Ольга Малярчук, отметив, что обвинение следователей Держбюро расследований и правоохранителей необоснованны.

Напомним: по версии следствия, эти лица умышленно, по предварительному сговору, закупили тысячи бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. То, что они простреливаются, было доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора – 176 млн грн.

Генерала Дмитрия Марченко арестовали 11 ноября mil.gov.ua

"Сообщенное подозрение и ходатайство о применении меры пресечения – обоснованные аудиозаписями разговоров между Марченко Д. А., Почтаренко С. В., Каморянським М. Я., Саковцем В. В. и Капинусом А. Ю. о разработке нового стандарта бронежилета, в том числе по испытанию отдельных его элементов", – написала Малярчук.

По словам волонтера, работник полиции, который осуществлял прослушивание разговоров военных, не обладая даже минимальными знаниями в этой сфере, сделал ошибочный вывод, что военные обсуждают дефекты очередной партии бронежилетов, которые поставляются для ВСУ.

В результате, добавила она, тот работник передал собственные неправильные выводы Госбюро расследований. А следователи ГБР, за неимением опыта или по другим основаниям, даже не взявшись проверить указанные выводы, решили, что военные совершили преступление.

Facebook Ольги Малярчук

"Из-за служебной халатности и непрофессионализма правоохранителей Марченко Д. А., Почтаренко С. В., Каморянському М. Я., Саковцу В. В. и Капинусу А. Ю. сообщено о подозрении. Сейчас Генеральная инспекция ГПУ поддерживает очевидно незаконные ходатайство о применении мер относительно военных в виде содержания под стражей и залогом в размере более 100 млн грн", – пишет Малярчук.

Волонтер отметила, что в настоящее время защита предоставила следственному судье Печерского районного суда г. Киева документы, подтверждающие вышесказанное. Однако его нежелание "вдуматься в содержание сообщения подозрения и абсурдности выдвинутых обвинений" привело к тому, что Марченко Д. А. и Почтаренко С. В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а по Саковцу В. В. и Капинусу О. Ю. – домашнего ареста.

Facebook Ольги Малярчук

"Другие судьи Печерского районного суда г. Киева не видят оснований для отвода следователя судьи Белоцерковца А. А. (отвод было заявлено 4 раза), несмотря на то обстоятельство, что он уже предоставил собственную оценку обоснованности утверждений стороны обвинения по делам четырех подозреваемых и не может беспристрастно рассмотреть последнее ходатайство о применении меры пресечения в отношении Каморянського Н. Я.

По словам Ольги Малярчук, в этой ситуации она видит предвзятость прокурора Николая Середы. Поскольку он "продолжает прикрывать незаконную деятельность следователей ГБР", ведь до сих пор было заявлено уже 5 отводов прокурору.

В то же время подозреваемые обратились к Госбюро расследований с заявлениями о совершении этим прокурором уголовных правонарушений.

"Хотя ГБР еще вчера должно было начать расследование по заявлению Почтаренко", – подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

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