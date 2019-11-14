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14 ноября • обновлено в 15:57
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Суд взял под стражу военных, закупивших "бракованные" бронежилеты для ВСУ

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Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева 14 ноября. Об этом рассказала в Facebook волонтер Ольга Малярчук, отметив, что обвинение следователей Держбюро расследований и правоохранителей необоснованны.

Напомним: по версии следствия, эти лица умышленно, по предварительному сговору, закупили тысячи бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. То, что они простреливаются, было доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора – 176 млн грн.

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Генерала Дмитрия Марченко арестовали 11 ноября

Генерала Дмитрия Марченко арестовали 11 ноября

mil.gov.ua

"Сообщенное подозрение и ходатайство о применении меры пресечения – обоснованные аудиозаписями разговоров между Марченко Д. А., Почтаренко С. В., Каморянським М. Я., Саковцем В. В. и Капинусом А. Ю. о разработке нового стандарта бронежилета, в том числе по испытанию отдельных его элементов", – написала Малярчук.

По словам волонтера, работник полиции, который осуществлял прослушивание разговоров военных, не обладая даже минимальными знаниями в этой сфере, сделал ошибочный вывод, что военные обсуждают дефекты очередной партии бронежилетов, которые поставляются для ВСУ.

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В результате, добавила она, тот работник передал собственные неправильные выводы Госбюро расследований. А следователи ГБР, за неимением опыта или по другим основаниям, даже не взявшись проверить указанные выводы, решили, что военные совершили преступление.

Суд взял под стражу военных, закупивших "бракованные" бронежилеты для ВСУ

Facebook Ольги Малярчук

"Из-за служебной халатности и непрофессионализма правоохранителей Марченко Д. А., Почтаренко С. В., Каморянському М. Я., Саковцу В. В. и Капинусу А. Ю. сообщено о подозрении. Сейчас Генеральная инспекция ГПУ поддерживает очевидно незаконные ходатайство о применении мер относительно военных в виде содержания под стражей и залогом в размере более 100 млн грн", – пишет Малярчук.

Волонтер отметила, что в настоящее время защита предоставила следственному судье Печерского районного суда г. Киева документы, подтверждающие вышесказанное. Однако его нежелание "вдуматься в содержание сообщения подозрения и абсурдности выдвинутых обвинений" привело к тому, что Марченко Д. А. и Почтаренко С. В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а по Саковцу В. В. и Капинусу О. Ю. – домашнего ареста.

Суд взял под стражу военных, закупивших "бракованные" бронежилеты для ВСУ

Facebook Ольги Малярчук

"Другие судьи Печерского районного суда г. Киева не видят оснований для отвода следователя судьи Белоцерковца А. А. (отвод было заявлено 4 раза), несмотря на то обстоятельство, что он уже предоставил собственную оценку обоснованности утверждений стороны обвинения по делам четырех подозреваемых и не может беспристрастно рассмотреть последнее ходатайство о применении меры пресечения в отношении Каморянського Н. Я.

По словам Ольги Малярчук, в этой ситуации она видит предвзятость прокурора Николая Середы. Поскольку он "продолжает прикрывать незаконную деятельность следователей ГБР", ведь до сих пор было заявлено уже 5 отводов прокурору.

В то же время подозреваемые обратились к Госбюро расследований с заявлениями о совершении этим прокурором уголовных правонарушений.

"Хотя ГБР еще вчера должно было начать расследование по заявлению Почтаренко", – подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Вооруженные силы Украины коррупция
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