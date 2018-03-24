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Юрий Смелянский
Юрий Смелянский
Крымский экономист, переселенец, эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел"Все статьи автора

Стыдно: в России дефицит навоза

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Этот текст был опубликован в январе 2017 года. В нем мы оценивали возможности оккупантов в Крыму реализовать свои планы по использованию хозяйственно-бытовых сточных вод. Оказалось, что годовой объем выделенной населением Крыма мочи теоретически, может покрыть 1% объема местного стока пресной воды уровня 2013 года. То есть – в наличии дефицит мочи.

Вчера, 22 марта, российский информационный источник "лента.ру" опубликовал новость, которая кодировалась очень емко и содержательно:

"news/2018/03/22/deficit_govna/"

Речь шла о том, что "Министерству сельского хозяйства стыдно за образовавшийся в России дефицит навоза — отечественным производителям грибов приходится закупать навоз для приготовления компоста за рубежом. Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно", — заявил представитель Минсельхоза, отметив, что в России даже гриб вырастить невозможно из-за отсутствия собственного компоста. По словам Чекмарева, в России производится только 50 тысяч тонн компоста, а спрос — 360 тысяч тонн".

А несколькими днями ранее другой российский информационный источник сообщил, что "газпром" приступает к демонтажу труб уложенных по российской территории для строительства Турецкого Южного потока. Турецкая сторона согласовала только 2-е нитки вместо желаемых россиянами 4-х. Из этих 2-х одну разрешили довести только до побережья Турции, а по турецкой территории – нет.

Новости
"Газпром" сдулся

Мы тут подумали и решили помочь немного "Газпрому" получить разрешение на укладку второй нитки по территории Турции. Правда есть один нюанс. Назначение использования этой трубы надо изменить. Вместо прокачки природного газа – прокачивать из Турции на российскую территорию дерьмо. Которого, как оказалось, катастрофически не хватает на территории "самой развитой страны в мире". Уверены, что такой взаимовыгодный обмен – природный газ на дерьмо для производства навоза, укрепит торговые отношения кремля и Анкары. Тем самым россия сможет решить проблему импортозамещения, увеличив производство грибов на своей территории. А это уже снижение продовольственной зависимости от ненавистного Запада. Заодно и проблема демонтажа несколько снижается, а это уже экономия средств.

В общем, как в старой фразе: "Даже если Вас съел людоед, у Вас всегда остается два выхода".

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Автор
Юрий СмелянскийЮрий Смелянский
Место
Россия
Объекты
КрымРоссия
Источник
Источник:Facebook Юрия Смелянского
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