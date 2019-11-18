"Без тебя я никто!" Украинец взорвал сеть трогательным клипом

В сети вызвало ажиотаж видео студента института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Данилы Гайдамахи. На нем он читает трогательный авторский стих об Украине.

Ролик с творчеством парня, который выступает под псевдонимом "Чернобровый", опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот молодой человек с ником "Чернобровый" в соцсети "ТикТок" рвет на запчасти "ватрушек" своими видео. Респект! Вместе победим!" – написал защитник Украины.

Данила Гайдамаха Скриншот видео

Ниже приводим текст стиха "Черноборового" в оригинале.

***

Я закоханий палко, без міри у небачену вроду твою!

Все, що в серці натхненне і щире, – я тобі віддаю.

Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил.

Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил.

Кожну хвилю, у кожну днину, гріє душу твоє ім'я!

Ненаглядна, горда, єдина – Україно моя!

Патриотическая позиция молодого человека произвела впечатление на многих пользователей сети, и они выразили свое восхищение его талантом и любовью к родной стране в многочисленных комментариях.

"Мурашки по телу! Хорошо сказал!", "Очень горячо, искренне и современно! Полностью разделяю чувства этого юного патриота!", "Горда, что учила такого талантливого и красивого!", "Боже, какой красивый парень! Это же наше будущее", "До слез!" – пишут украинцы под трогательным клипом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре фурор в сети произвело видео блогера Назара Дорошкевича Ukraine is my Home, снятое в разных уголках Украины. На нем показаны десятки локаций страны, демонстрирующие ее неизвестные красоты. Позже автор вирусного ролика рассказал о местах, где были сняты уникальные кадры.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал