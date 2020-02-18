"Стреляют близко, боятся своих зацепить!" Военные с передовой рассказали об атаках террористов на Донбассе

Военнослужащие с Луганщины рассказали, что обстрелы на передовой не прекращаются. Не смотря на это, уходить с "передка" они не собираются.

Сюжет "Военного телевидения Украины" выложили на странице в Facebook "72 ОМБр им. Чорних Запорожцев". Военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Хмара" рассказал, что обстрелы в основном прилетают утром или ночью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Обстановка стабильно нестабильная. Стреляют в основном со стрелкового оружия, работают 82 минометом, пулеметами. Обычно вечером, днем мало работают. Утром и ночью регулярно. Расстояние у нас с ними очень близкое, поэтому 120-кой по нам не работают, боятся своих зацепить – разница с ними максимум метров 70", – отметил "Хмара".

По его словам, большинство военных находятся там с 2014 года.

"Многие работают с 14 и 15 года, поэтому "уставших" тут мало. Мы свою работу делаем. Никуда уходить не собираемся. Двигаемся вперед", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

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