За кислород готовы драться, пациенты боятся умереть: эксклюзивные подробности о вспышке COVID-19 в Черкассах

В Черкасской области ситуация в больницах, где лечат от коронавируса, критическая. Там не берут даже тяжелых пациентов, потому что не хватает мест и персонала. Скорую вызывают обманом, а семейные врачи не могут пристроить пациентов, потому что койки с кислородом закончились.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Черкассах мэр Анатолий Бондаренко снова отказался выполнять решение Кабмина о локдауне выходного дня. Надо отметить, что Бондаренко в эти выходные будет участвовать во втором туре выборов мэра города.

Скорее всего, именно этим и объясняется такое решение. Чтобы понравиться электорату, набрать рейтинг среди малого бизнеса, мэр идет на риск. Кстати, сам Бондаренко недавно перенес коронавирус и находился на самоизоляции. Но даже это не вразумило градоначальника.

В своем видеообращении он заявил, что местные власти сделали все для обеспечения больниц, которые борются с COVID-19. А вот центральная власть только недавно дала им 1,7 млн грн на кислород.

На самом деле ситуация в Черкассах, да и в области, очень сложная. Регион находится на первом месте в стране по суточному количеству зараженных коронавирусом, лишь за 18 ноября тут заболело 800 человек. Всего же в области заразились чуть больше 15 тысяч жителей.

В Черкассах в трех опорных госпиталях, где лечат коронавирус, практически не осталось свободных мест. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Черкасского горсовета Всеволод Кульчиковский.

Тут уже собрались перепрофилировать под ковид местный роддом. На его базе хотят открыть 150 мест и провести 54 кислородные точки. Пока их тут просто нет. Раньше они были не нужны, их отключили, и даже закрасили краской. Теперь все придется восстанавливать. Работы запланированы на месяц.

В то же время остальные больницы в городе буквально задыхаются от наплыва инфицированных COVID-19. Класть людей практически некуда. Так в 3-й Черкасской городской больнице скорой помощи уже три отделения перепрофилированы под лечение ковида. И мест катастрофически не хватает, особенно тех, к которым подведен кислород.

"У нас до драк доходит. Привозят тяжелого пациента, который уже сам не передвигается. Нужно найти место. Приходится освобождать койку, переводить пациента, которому уже стало лучше, в другую палату. Начинается скандал, он буквально цепляется за кислородную маску, и не уходит", – рассказывает OBOZREVATEL на условиях анонимности медсестра этого медучреждения.

В этой больнице инфицированы и сами врачи, и медсестры. Поэтому младший персонал фактически работает за двоих, а то и за троих. "Выносим утки постоянно, ставим капельницы, делаем уколы, перестилаем постели. Пациенты тяжелые, с ними сложно, психуют, кричат, они боятся, что если вовремя кислород не подать, то они умрут. Некоторые смены у нас похожи на ад, когда тебе кажется, что работаешь в дурдоме. Начинаешь тоже грубить в ответ. А потом этот пациент умирает, и тебе его так жалко, что садишься и плачешь", – продолжает медсестра.

В больницах Черкасс настолько не хватает кислородного оборудования, что при выписке из одной из них украли аппарат, который увлажнял кислород. Об этом в своем Фейсбуке сообщил главный врач 1-й городской больницы Тимофей Тронц.

Скорая помощь в Черкассах и области тоже перегружена вызовами, а местные жители прибегают к хитрости, чтобы заманить врачей к себе. Они не говорят, что больны коронавирусом, а называют другие симптомы. Лишь бы врачи приехали. И уже на месте медики сталкиваются с тем, что человек имеет подтвержденный тест.

"Это очень плохо, потому что бригада может подняться к пациенту без защитного костюма. Так было с одной нашей пациенткой. Она просила прощения и говорила, что уже начала задыхаться, а скорая не ехала, поэтому дочка решила обмануть. Отправили ее в больницу. И такие случаи в последнее время все чаще. Мы тоже уже устали, присесть некогда. Далеко не всех мы можем везти в больницу, только тяжелых, только с низкой сатурацией. Они плачут, кричат, угрожают. Одна фельдшер попала в квартиру к двум братьям, больных кроновирусом, так они ее заблокировали. Ей пришлось полицию вызывать. А есть такие, что от насморка им становится плохо, они считают, что у них ковид. Мы тратим время, чтобы их успокоить", – рассказал OBOZREVATEL фельдшер Валентин.

В селе Малая Севастьяновка скорую вызвали к пожилой женщине, сказали, что у нее болит сердце. К ней пришел врач только в щитке и перчатках. Оказалось, что пациентка больна коронавирусом. Теперь вся бригада медиков находится на самоизоляции.

Главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник уверяет, что в области места для коронавирусных больных есть. "Я вот вижу у нас 19 таких больниц и свободные места еще есть. Если у нас все койки с кислородными точками заняты, то к нам уже пациентов не везут. Но если место освобождается, то мы забираем из районов тяжелых больных", – говорит OBOZREVATEL Дудник.

Он подтверждает, что отключить больного от кислородной точки бывает очень сложно. "Человек привык дышать кислородом и боится, что без него ему станет хуже. Поэтому трудно бывает с ними. А ночью еще и сами себе кислород откручивают, чтобы побольше было", – говорит Дудник.

Сейчас в областной больнице всего 50 кислородных точек, передвижные концентраторы тут не используют. Установлена станция, сделана разводка и планируют увеличить количество точек в полтора раза.

"У меня сейчас на смене на 45 больных работает только три медсестры. Им бывает очень тяжело. В реанимации там отдельный пост, там меньше пациентов на одного сотрудника. А вот когда у нас станет 120 коек, то я даже не знаю, как будем справляться. Тем более, что хирургические отделения, экстренные случаи с нас никто не снимал, там все работает", – говорит главный врач.

Сами медики рассказывают, что в районных центрах ситуация с лечением коронавируса ужасная.

"Там не лечат, там просто играют в рулетку – выживешь или нет. Кислорода очень мало, дышат им по очереди, по времени. Люди плачут и просят подышать лишние 15 минут. А как дашь, если сосед уже при смерти. Людей выписывают домой, хотя им еще нужно лечиться кислородом. Говорят, ищите концентратор передвижной. Пожилые люди, люди из сел, у них нет денег на такое дорогое оборудование. Фактически, на смерть выписывают. В лучшем случае они потом попадут в больницу, где их будут долечивать", – рассказывает OBOZREVATEL семейный врач одного из районов Елена.

По ее словам, далеко не всех тяжелых пациентов удается пристроить в больницу. "Сатурация ниже 90%, я обзваниваю больницы, никто не хочет брать. Говорят, у нас ниже 80% пациенты лежат. Кислорода не хватает. Если ваш больной приедет со своим концентратором, то еще возьмем. Я буквально на коленях с телефоном стою, умоляю принять людей. Я же вижу, что мой пациент с диабетом, у него проблемы с сердцем, если я не пристрою его сегодня, завтра будет поздно. А мне говорят, вот завтра позвони, если кого-то удастся выписать, то заберем твоего", – рассказывает врач.

Медик также рассказывает, что люди болеют целыми селами, однако маски мало кто носит. Ездят на маршрутках в больницы, в аптеки, на КТ в район. В результате число больных растет. И очень много медиков сами болеют, поэтому лечить особо некому.

"Я думаю, мы давно уже переплюнули Италию. И дальше будет только хуже. Умирать будут дома, не дождавшись врача. К Новому году еще и деньги закончатся в бюджете, лекарств и так мало, а скоро в больницах элементарного не будет. Даже систем для капельниц. Все пойдут на длинные каникулы, вот тогда будет ужас", – считает медик.