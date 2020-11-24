Степанов уточнил предпосылки для полного локдауна в Украине
Глава Минздрава заявил, что количество коек с больными COVID-19 растет
Поэтому в медицинской системе страны может случиться коллапс
Введение любых карантинных ограничений он назвал жизненной необходимостью
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине возможен в случае коллапса медицинской системы.
А сейчас, признает глава Минздрава, к этому и идет, ведь количество койко-мест в медучреждениях исчерпывается. Об этом он сказал эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Введение любых ограничений министр назвал просто жизненной необходимостью для страны в реалиях пандемии.
"Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность – это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80%, а это уже серьезная цифра", – пояснил он.
Глава Минздрава добавил, что сложная ситуация с местами для пациентов с COVID-19 наблюдается в больницах трех регионов – Киеве, Одессе и на Харьковщине. В целом же, по его словам, в стране заняты уже 52% таких койко-мест.
Напомним: на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире некоторые страны приняли решение ввести повторный локдаун, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости – рассматривается этот вариант и в Украине. О том, что такое локдаун, какие условия его введения и возможен ли он в нашей стране в ближайшее время – читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сказал, что правительство введет полный локдаун в Украине, если другие меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.
А внештатный советник главы Офиса президента, экс-мнистр экономики Тимофей Милованов заявил, что на рождественские праздники в Украине нужно ввести еще более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Они, в частности, должны продолжаться не менее трех-четырех недель.