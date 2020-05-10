Украина должна иметь стандарты оказания медицинской помощи, подстроенные под собственные реалии, а не заимствованные у других стран.

Об этом в интервью ТСН заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, раскритиковав работу своих предшественниц Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкой за переводными международными протоколами и национальными стандартами.

"Я очень уважаю свою страну и слишком люблю ее, чтобы пользоваться какими-то национальными протоколами и стандартами, а не украинскими. У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы, название уже не важно. Это именно то, по чему мы будем лечиться, и что будут использовать украинские врачи", – отметил министр.

Максим Степанов Украинская правда

Он пояснил, что такие протоколы – стандарты лечения определенных болезней в зависимости от их течения – составляются по примеру наиболее продвинутых в области медицины стран. Самые эффективные из них адаптируются к украинским реалиям для того, чтобы отечественные врачи могли эффективно ими пользоваться. В частности, уже есть такой стандарт лечения коронавирусной болезни COVID-19, и должен быть для каждой.

По словам Степанова, когда Минздрав возглавляли его предшественницы Супрун и Скалецкая, большинство протоколов, подстроенных под украинские реалии, были отменены, а вместо этого начали использоваться финские.

"Да, это должно быть для каждой болезни. Сейчас у нас есть 120 обновленных, актуализированных украинских протоколов. Нет 2500. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит – они были просто отменены. Некоторые стандарты были, например, финскими. Мне не понятно, почему финские", – отметил министр.

"Но кто-то взял финские, перевел и сказал: "Мы теперь будем по ним лечиться". Почему мы должны по ним лечиться, если они не адаптированы под украинские реалии? Дело в том, что этими протоколами занимались не врачи. Этим занимались люди, которые почему-то решили, что они много читали Google и теперь могут это делать", – возмутился Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов озвучил сроки завершения медреформы в Украине. По его словам, для этого нужно 3 года.

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