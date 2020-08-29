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Степанов озвучил украинцам алгоритм действий при подозрении на коронавирус

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
14,6 т.
Степанов сказал украинцам, что делать при подозрении на коронавирус

Степанов сказал украинцам, что делать при подозрении на коронавирус.

Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий относительно тестирований на коронавирус в Украине.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что очень часто от украинцев поступают вопросы о том, как действовать в случае подозрения на болезнь.

Что делать, если есть симптомы коронавируса:

  1. Обратиться к своему семейному врачу.

  2. Семейный врач должен сразу отправить мобильную бригаду, которая делает соответствующее тестирование.

  3. Государство в полном объеме платит за эти услуги медицинским работникам.

"Мы хотим донести максимально до наших граждан, который является алгоритм действий. Если он не выполняется, то просим максимально нас сообщать", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие в Украине адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. В этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.

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УкраинаКоронавирусМаксим Степанов
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