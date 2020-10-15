Степанов ответил, будет ли Украина покупать российскую вакцину от COVID-19

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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  • Министр отметил, что вакцина РФ не прошла необходимой стадии клинических испытаний

  • Он подчеркнул, что нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам

Вакцина от коронавируса. Иллюстрация

Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, поскольку она не прошла необходимой стадии клинических испытаний.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в среду, 14 октября, в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти все необходимые стадии клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", – рассказал Степанов.

Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".

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