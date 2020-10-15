Степанов ответил, будет ли Украина покупать российскую вакцину от COVID-19

Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, поскольку она не прошла необходимой стадии клинических испытаний.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в среду, 14 октября, в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти все необходимые стадии клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин – достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", – рассказал Степанов.

Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".