Степанов объяснил новые правила карантина и как будут работать школы

Правительство Украины внесло изменения в правила карантина из-за COVID-19 и позволило, чтобы решение о запрете образовательных мероприятий на территории с "красным" уровнем эпидемиологической опасности принимались только общим решением комиссий ТЭБ и ЧС центрального и регионального уровня.

Об этом во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, подчеркнув, что работа школ и детсадов была самым болезненным вопросом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кроме того, административным единицам (это города, районы) с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности будет запрещаться работа школ или детских садов только в случаях, когда на самоизоляцию идут более 50% классов. Если в школе, например, есть 30 классов, и из них 15 отправлены на самоизоляцию из-за того, что заболели, то в таком случае школа идет на вынужденный перерыв", – уточнил министр здравоохранения.

Еще одна новация – отныне "красный" уровень эпидемиологической опасности будет устанавливаться общим решением государственной и региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Что именно будет устанавливаться? У нас есть перечень ограничительных мер. Это касается также работы школ и детсадов, транспорта, ТРЦ. В зависимости от ситуации совместно будет приниматься решение. Или это сразу будет касаться ограничения всех сфер, либо постепенно, либо одна-две сферы", – отметил Степанов.

"Кроме того, у нас не меняется порядок, что в случае заполненности 75% коек в области пять дней подряд, регион попадает в "красную" зону. Единственное, что мы изменили: нововыявленные случаи за 14 дней на 100 тыс. населения – "красный" уровень устанавливается, если этот показатель будет превышать более чем в пять раз средний показатель по стране", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее источник в правительстве Украины сообщил, что на уровне премьера и президента уже принято решение – ситуацию с тотальными запретами и закрытием бизнеса не повторять. В то же время вероятность закрытия школ в конце сентября пока не исключается.