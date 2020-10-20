Степанов обратился к украинской молодежи из-за пандемии COVID-19
В зоне особого риска подхватить коронавирус находятся люди старше 60 лет
Глава Минздрава попросил таких украинцев лишний раз не выходить из дому
При этом младшее поколение он призвал проявить заботу к своим родным
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в период пандемии коронавируса старшему поколению лучше вообще не выходить из дома.
Поэтому молодых украинцев он призвал проявить большую заботу о своих родных. Об этом глава Минздрава сказал во время брифинга 20 октября, который транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, министр напомнил, что в зоне особого риска подхватить коронавирусную инфекцию находятся люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
"Просто позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках. Лишний раз зайдите в магазин купить то, что им нужно. Чтобы они просто не выходили из дома, если для этого нет необходимости. Это очень важно для ваших близких и родных с точки зрения их здоровья и жизни", – отметил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецький рассказал, что перенесенный коронавирус может ускорить болезненные процессы в организме человека, которые могли бы "выстрелить" лет через десять. По его словам, COVID-19 запускает системное воспаление, истощает организм и тот дает сбой.
Ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов во время COVID-19.