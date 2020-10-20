Степанов обратился к украинской молодежи из-за пандемии COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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  • В зоне особого риска подхватить коронавирус находятся люди старше 60 лет

  • Глава Минздрава попросил таких украинцев лишний раз не выходить из дому

  • При этом младшее поколение он призвал проявить заботу к своим родным

Степанов обратился к украинской молодежи из-за пандемии COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в период пандемии коронавируса старшему поколению лучше вообще не выходить из дома.

Поэтому молодых украинцев он призвал проявить большую заботу о своих родных. Об этом глава Минздрава сказал во время брифинга 20 октября, который транслировался на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, министр напомнил, что в зоне особого риска подхватить коронавирусную инфекцию находятся люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

"Просто позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках. Лишний раз зайдите в магазин купить то, что им нужно. Чтобы они просто не выходили из дома, если для этого нет необходимости. Это очень важно для ваших близких и родных с точки зрения их здоровья и жизни", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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