Степанов: на COVID-19 будут тестировать всех украинцев с признаками ОРВИ

В Украине хотят делать не менее 1 миллиона бесплатных ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2 ежемесячно.

Как сказал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, будут тестировать людей не только с симптомами COVID-19, но и с любыми признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

"При любых респираторных заболеваниях будут проводить тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19", – отметил он.

Также, по его словам, обязательно будут тестировать пациентов во время плановой госпитализации и лиц, имеющих близкий контакт с больными коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Украинский врач Тарас Жиравецький показал и объяснил принцип работы нового экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, который появился в стране.

Между тем, Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус.