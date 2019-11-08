Стены трескаются: в "ДНР" заявили об экстренных мерах

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин поручил приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются подземные толчки в оккупированной Макеевке.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, так называемому "главе МЧС" поручено провести сейсмологическое исследование местности.

Жители поселка Объединенный жалуются на сильные подземные толчки неустановленной природы на протяжении нескольких месяцев. Сообщается также, что у домов на территории поселка имеются повреждения — потрескались стены, в некоторых местах обвалились перекрытия.

Шахта "Калиновская-Восточная" Wikimapia

"Я дал поручение приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются толчки", — заявил Пушилин.

Ранее в террористической "ДНР" создали группу по установлению природы сейсмического явления. Там уже исключили естественную природу толчков.

Как писал OBOZREVATEL, боевики, захватившие части Донецкой и Луганской областей, месяцами не платят зарплаты шахтерам и работникам фабрик. Денег люди не видели с середины лета, а потому устраивают забастовки.

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