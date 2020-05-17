В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве для борьбы с пандемией.

Как сообщает Радио Свобода, медикам предлагают высокую ставку плюс доплаты.

Один из врачей луганского медучреждения сообщил, что предложения поступают от администрации. Переманить медиков пытаются ставкой около 100 000 рублей (около 36 000 гривен) и доплатами: врачам 80 тыс, медсестрам – 50, санитарам – 30.

Медиков Луганска задумали переманить в Москву

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Луганске из-за вспышки коронавируса решили закрыть все стационары в больницах, а также кладбища. При этом масштабы заболевания власть скрывает.

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