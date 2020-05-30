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30 мая • обновлено в 09:49
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Тимур Григоренко

COVID-19 пошел на спад: статистика Минздрава на 30 мая в Украине

  • Всего в Украине зафиксировано 23 204 случаев COVID-19

  • С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 696 человек

  • За прошедшие сутки в Украине провели 1560 ИФА-тестов

15.2т
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Состоянием на утро субботы, 30 мая, в Украине зафиксировано 23 204 случаев коронавируса (COVID-19). Из них за последние сутки – 393.

Ранее за сутки было зарегистрировано 429 новых больных. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Всего с момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 696 человек (+17 за сутки), выздоровело – 9 311 (+377).

Также за прошедшие сутки в Украине провели 1560 ИФА-тестов, о чем на брифинге в субботу, 30 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

COVID-19 пошел на спад: статистика Минздрава на 30 мая в Украине

Центр общественного здоровья Украины сообщил, что в стране исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

"В целом заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков", – говорится в сообщении.

Из числа лиц, что выздоровели, 2262 медработники и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений COVID-19.

COVID-19 пошел на спад: статистика Минздрава на 30 мая в Украине

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели)

  • Волынская обл. - 887 (255 выздоровели)

  • Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровел)

  • Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)

  • Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели)

  • Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели)

  • Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели)

  • Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели)

  • Киев - 2904 (637 выздоровели)

  • Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели)

  • Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели)

  • Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)

  • Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели)

  • Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели)

  • Одесская обл. - 883 (208 выздоровели)

  • Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)

  • Ривненская обл. - 1680 (869 выздоровели)

  • Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)

  • Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели)

  • Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели)

  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

  • Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели)

  • Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

  • Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели)

  • Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

COVID-19 пошел на спад: статистика Минздрава на 30 мая в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, медики Львова первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на коронавирус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения СНБО
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

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