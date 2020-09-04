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В Украине впервые число новых больных COVID-19 превысило 2,7 тысячи: статистика Минздрава на 4 сентября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
17,3 т.
Коронавирус в Украине: Степанов озвучил статистику

Коронавирус в Украине: Степанов озвучил статистику. Коллаж

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине официально подтвержден 130 951 случай коронавирусной инфекции. Из них 2 723 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных

От COVID-19 в стране умерли уже 2 761 человек (+51 за сутки), а 60 613 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина. С полным списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

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УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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