Украина держит высокую статистику заболевших COVID-19: данные Минздрава на 23 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине официально подтверждены 61 851 случай коронавирусной инфекции. Из них 856 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 551 человек (+17 за сутки), а 34 000 пациентов (+828) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Новость дополняется...

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.