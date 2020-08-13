В Украине установлен антирекорд по больным COVID-19: статистика Минздрава на 13 августа

По состоянию на утро четверга, 13 августа, в Украине официально подтверждены 86 140 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 592 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 992 человека (+22 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Напомним, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных за сутки в Украине был установлен 8 августа. Тогда заболели 1489 человек.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине идет подготовка ко второй волне коронавируса, которая ожидается в октябре. В больницах уже значительно увеличили количество аппаратов ИВЛ и коек с повышенным кислородом. Детально об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.