Статьи 184 и 166: появилось пояснение глупого фейка о карантине в Украине

После введения общенационального карантина в связи с коронавируса, в Украине все чаще распространяют дезинформацию о наказании за нарушение запрета. Речь идет даже об уголовной ответственности, которая угрожает родителям в случае, если рекомендаций Кабмина ослушаются их дети.

Отметим, что в украинском законодательстве, конечно же, предусмотрена ответственность родителей по уходу за детьми, а также штрафы в случае невыполнения норм законов.

В частности, объяснение можно найти в статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статье 166 Уголовного кодекса Украины. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

В украинском законодательстве предусмотрена ответственность родителей по уходу за детьми

Так, статья 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" предупреждает, что уклонение таких лиц от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей влечет предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусматривают наложение штрафа от двух до четырех еоблагаемых минимумов доходов граждан.

Между прочим, если правонарушение, ответственность за которое предусмотрена этим Кодексом, совершил несовершеннолетний ребенок в возрасте от 14 до 16 лет, то отвечать за это тоже будут родители или лица, их заменяющие. В частности, штрафом от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления и ответственность за которые предусмотрена УК, при то, что не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, – тоже влечет наложение штрафа именно на родителей или лиц, их заменяющих, от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

А вот статья 166 Уголовного Кодекса Украины предусматривает более жесткое наказание для родителей или опекунов детей.

В частности, в ней отмечается, что злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Стоит добавить, что злостное невыполнение указанных в ст. 166 обязанностей образует состав этого преступления только в том случае, когда оно повлекло тяжкие последствия. А последние – это признак оценочный, который требует своего определения в каждом конкретном случае.

Отмечается, что такими последствиями могут признаваться смерть, увечье ребенка или лица, в отношении которого установлена опека или попечительство, заболевания их на опасную болезнь, совершение ими общественно опасных деяний, которые привели к смерти других лиц, причинения существенного вреда их здоровью или повлекшие за собой большие материальные убытки и тому подобное. В то же время обязательным условием уголовной ответственности родителей, опекунов или попечителей является то, что указанные последствия находятся в причинной связи с их действием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба Национальной полиции опровергла информацию о том, что родителей якобы будут штрафовать, если их детей заметят на улице, а также утверждение об уголовной ответственности на срок от 2 до 5 лет.

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