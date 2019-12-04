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4 декабря • обновлено в 08:18
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Старожилы такого видели! Популярный украинский курорт настигла катастрофа. Фото

4.3т
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Знаменитое волынское озеро Свитязь катастрофически обмелело. Местные жители не помнят, чтобы водоем находился в таком состоянии вообще.

Об этом сообщил депутат горсовета Нововолынска Леонид Климович на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото озера.

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"Озеро Свитязь, турбаза, только ... Пока не увидел своими глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", – сообщил он.

Климович добавил, что местные подозревают, что обмеление Свитязя связано с бесконтрольным бурением скважин на воду, для выращивания голубики.

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Свитязь катастрофически обмелело

Свитязь катастрофически обмелело

ФБ Леонида Климовича

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Свитязь потерял полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Южный Гарик
Южный Гарик
а сопоставить засушливую осень и обмеление не вариант?
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Рагулье с похмела озеро высасало!
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ФСБ, по межпространственному каналу, перекачивает воду в Крым.
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