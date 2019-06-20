19 июня на сессии Харьковского городского совета большинством голосов было принято решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

Следует учитывать условия определенного безвластия, политической неопределенности, в которой сейчас находится Украина, когда все находятся в ожидании новых выборов, нового состава Верховной Рады, когда старый состав Верховной Рады не хочет или не может прийти к взаимопониманию с президентом. Кроме того, эти события происходят на Харьковщине, где очень сильный пророссийский настрой.

Понятное дело, что это решение противоречит закону о декоммунизации.

Что тут можно сделать? Преследовать? А кто будет преследовать? Сейчас нет генерального прокурора, назначенного президентом и утвержденного Верховной Радой. Действующий прокурор, точно так же, как и премьер-министр, уже фигуры, по сути, без легитимации.

Бюст Жукова в метро Харькова Мир метро

Все это очень опасно. Ведь речь не идет о Жукове или Григоренко. Речь идет об общих принципах, общих ценностях того государства, которые мы строим в Украине. Будет ли Украина по-настоящему независимой – ментально независимой от России. Будет ли Россия постепенно ее поглощать, пользуясь, в том числе, и тем, что сейчас большинство телеканалов фактически присвоена "русским миром" – Медведчуком и его компанией.

Всё это требует мобилизации тех людей, которые считают ценности первого и второго Майданов значимыми для себя.

Это обратное переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова - как лакмусовая бумажка.

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