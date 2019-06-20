ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Станислав Кульчицкий
Станислав Кульчицкий
главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУВсе статьи автора

Жуков в Харькове – это очень опасно!

2.1тЧитать материал на украинском

19 июня на сессии Харьковского городского совета большинством голосов было принято решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

Следует учитывать условия определенного безвластия, политической неопределенности, в которой сейчас находится Украина, когда все находятся в ожидании новых выборов, нового состава Верховной Рады, когда старый состав Верховной Рады не хочет или не может прийти к взаимопониманию с президентом. Кроме того, эти события происходят на Харьковщине, где очень сильный пророссийский настрой.

Понятное дело, что это решение противоречит закону о декоммунизации.

Новости
Маршал Жуков – сталинский мясник или герой?

Что тут можно сделать? Преследовать? А кто будет преследовать? Сейчас нет генерального прокурора, назначенного президентом и утвержденного Верховной Радой. Действующий прокурор, точно так же, как и премьер-министр, уже фигуры, по сути, без легитимации.

Бюст Жукова в метро Харькова

Бюст Жукова в метро Харькова

Мир метро

Все это очень опасно. Ведь речь не идет о Жукове или Григоренко. Речь идет об общих принципах, общих ценностях того государства, которые мы строим в Украине. Будет ли Украина по-настоящему независимой – ментально независимой от России. Будет ли Россия постепенно ее поглощать, пользуясь, в том числе, и тем, что сейчас большинство телеканалов фактически присвоена "русским миром" – Медведчуком и его компанией.

Всё это требует мобилизации тех людей, которые считают ценности первого и второго Майданов значимыми для себя.

Новости
Жуков – всё: почему на украинской земле нет места для памятника советскому маршалу

Это обратное переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова - как лакмусовая бумажка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Станислав КульчицкийСтанислав Кульчицкий
Темы
ЭксклюзивДекоммунизация в Украине
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
0
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Роман
Смирнов Роман
Просто люди почитали кто такой Григоренко)) Так кого увековечить в названии проспекта: непобедимого маршала или психически нездорового диссидента со справкой?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вы же сами хвастаетесь, что постоянная смена власти - это замечательно и очень по-эуропейски! И тут - "определенный период безвластия", "непонимание", не могут договориться"... ну ясен пень, если систему дербанить регулярно! Подрезай деревце почаще...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel