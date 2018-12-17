''Станете колонией России!'' Украинцы предупредили Беларусь о планах Путина

Наглое заявление России о ''присоединении'' Беларуси должно послужить тревожным сигналом для президента Александра Лукашенко и граждан государства.

Как заявило большинство читателей OBOZREVATELв опросе на нашем сайте (проголосовали более 12,5 тысячи), Кремль может попытаться совершить полное "поглощение" Беларуси.

Так, 77% респондентов заявили, что отношения между Россией и Беларусью давно ведут к тому, что последняя может стать колонией агрессора.

В планы Путина по захвату Беларуси верят еще 13% опрошенных, однако они уверены, что у лидера РФ ничего не выйдет, поскольку Минск сможет дать отпор.

В свою очередь 10% считают, что Россию не волнуют территории Беларуси, поскольку сейчас ее интересует исключительно Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", отличившись жесткими заявлениями в сторону Путина.

При этом накануне в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.