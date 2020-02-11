В Украине не планируют возобновлять доступ к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисам и сайтам, которые были заблокированы в 2017 году.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский "РБК-Украина". Срок запрета стекает уже весной, однако министр планирует продолжить его.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", – отметил Бородянский.

Он подтвердил свои намерения журналистам.

"Будем инициировать. Обязательно", – подытожил Бородянский.

Решена судьба ВКонтакте и "Одноклассники" в Украине Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Украине внезапно стали доступны на некоторое время российские сайты, которые попали под запрет после указа президента в 2017 году из-за лазейки в законе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал