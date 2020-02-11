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11 февраля • обновлено в 10:56
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Стало известно, разблокируют ли "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине

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В Украине не планируют возобновлять доступ к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисам и сайтам, которые были заблокированы в 2017 году.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский "РБК-Украина". Срок запрета стекает уже весной, однако министр планирует продолжить его.

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"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", – отметил Бородянский.

Он подтвердил свои намерения журналистам.

"Будем инициировать. Обязательно", – подытожил Бородянский.

Решена судьба ВКонтакте и "Одноклассники" в Украине

Решена судьба ВКонтакте и "Одноклассники" в Украине

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Украине внезапно стали доступны на некоторое время российские сайты, которые попали под запрет после указа президента в 2017 году из-за лазейки в законе.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
Одноклассники вконтакте
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Mega Death
Mega Death
Скоро xoxлам и думать запретят)))
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Mega Death, шо ты тут высрал, убогий?! Ставь vpn и сиди сколько хочешь. Улавливаешь разницу между запретили гражданам и запретили трансляцию сливнойбачёкньюз? Да и кому этот колхоз вконтакте и одноклассники интересен?!
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