Стало известно о тяжелых потерях "Л/ДНР" на Донбассе: подробности

За прошедшие сутки, 6 октября, Объединенные силы уничтожили на Донбассе четырех боевиков и ранили еще восемь.

Об этом сообщили на странице Facebook пресс-центра штаба ООС. "Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — рассказали там.

Как стало известно, оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошківське, Луганское, Майское, Шумы, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток четырех оккупантов уничтожены и восемь ранены", — говорится в сообщении.

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