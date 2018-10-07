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Стало известно о тяжелых потерях "Л/ДНР" на Донбассе: подробности

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За прошедшие сутки, 6 октября, Объединенные силы уничтожили на Донбассе четырех боевиков и ранили еще восемь.

Об этом сообщили на странице Facebook пресс-центра штаба ООС. "Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — рассказали там.

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Как стало известно, оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошківське, Луганское, Майское, Шумы, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток четырех оккупантов уничтожены и восемь ранены", — говорится в сообщении.

Стало известно о тяжелых потерях "Л/ДНР" на Донбассе: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ показал в сети мертвых террористов "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Шо, опять ?! Ну хохлы вы жгёте) Чё вы там у себя жрёте, болезные?!))
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Еще,один придурок-"страттэг"выискался!!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Занимая серую зону идиоты с Окраины становятся прекрасными мишенями Привет вашим придуркам командирам)))
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