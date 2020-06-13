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13 июня • обновлено в 18:27
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Стало известно, когда в "Борисполе" появится биометрический контроль

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Международный аэропорт "Борисполь" планируют оборудовать системами биометрического контроля в 2021 году.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор по стратегическому планированию аэропорта Антон Борисюк. Он уточнил что реализация проекта планировалась на 2020-й, но ее решено перенести на следующий год (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Стало известно, когда в "Борисполе" появится биометрический контроль

"Нормативная база в Украине это уже позволяет. Экспериментальный период полтора года такой аппарат в зоне прилета работал. Закупка оборудования запланирована, но, к сожалению, из-за финансирования проект будет реализован только в 2021 году", – отметил Борисюк.

Он также рассказал, как будет работать такая система: "При прохождении такого контроля достаточно приложить к аппарату паспорт, камера проверяет что вы это вы. Информация поступает на пульт инспектора, который контролирует одновременно несколько кабинок, затем ворота открываются, и вы можете проходить".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в конце апреля международный аэропорт "Борисполь" остался почти без резервных финансов. Ежемесячные потери в результате остановки авиасообщения составляли 380 млн грн.

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Автор
Юрий Сергиенко
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