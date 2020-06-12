Главная Новости
12 июня • обновлено в 03:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Стало известно, какую группу крови больше всего любят комары

1.4т
Читать материал на украинском

Ученым удалось определить, что комары отлично распознают состав плазмы и чаще всего выбирают "жертв" с первой группой крови.

Как пишет changeua.com, специалисты провели соответствующий эксперимент, в ходе которого установили предпочтения насекомых.

"Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров – первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов", – говорится в сообщении.

Стало известно, какую группу крови больше всего любят комары

Стало известно, какую группу крови больше всего любят комары

bbc.com

Ученые определили, что в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось выяснить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови – правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.

К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека. Проведенные исследования показали: владельцы первой группы привлекают насекомых вдвое чаще, чем другие. По мнению ученых, именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что комары в поиске "жертв" используют след от углекислого газа, который мы выдыхаем, а также температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги