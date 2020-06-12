Ученым удалось определить, что комары отлично распознают состав плазмы и чаще всего выбирают "жертв" с первой группой крови.

Как пишет changeua.com, специалисты провели соответствующий эксперимент, в ходе которого установили предпочтения насекомых.

"Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров – первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов", – говорится в сообщении.

Стало известно, какую группу крови больше всего любят комары bbc.com

Ученые определили, что в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось выяснить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови – правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.

К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека. Проведенные исследования показали: владельцы первой группы привлекают насекомых вдвое чаще, чем другие. По мнению ученых, именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что комары в поиске "жертв" используют след от углекислого газа, который мы выдыхаем, а также температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

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