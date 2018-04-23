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Стало известно, как Россия видит место Украины в православном мире

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Россия внесла Украину в список канонических территорий Русской православной церкви.

"Примерно так в России видят место Украины в православном мире. Неудивительно, что нас, украинцев, такая роль не устраивает", – написал на своей странице в Facebook политический консультант Олег Медведев.

Кроме того, на карте изображены Молдова, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Китай, Япония, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

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В пояснении к Украинской православной церкви обозначено, что она является самоуправляемой с правами широкой автономии.

В комментариях пользователи подметили, что территория аннексированного Крыма закрашена таким же цветом, что и Украина.

Как сообщал "Обозреватель", в УПЦ МП высказались касательно предоставления томоса единой украинской православной поместной церкви.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Медведев
Место
Украина
Объекты
УПЦ МПРПЦУПЦ КП
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