Стало известно, как Россия видит место Украины в православном мире

Россия внесла Украину в список канонических территорий Русской православной церкви.

"Примерно так в России видят место Украины в православном мире. Неудивительно, что нас, украинцев, такая роль не устраивает", – написал на своей странице в Facebook политический консультант Олег Медведев.

Кроме того, на карте изображены Молдова, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Китай, Япония, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

В пояснении к Украинской православной церкви обозначено, что она является самоуправляемой с правами широкой автономии.

В комментариях пользователи подметили, что территория аннексированного Крыма закрашена таким же цветом, что и Украина.

Как сообщал "Обозреватель", в УПЦ МП высказались касательно предоставления томоса единой украинской православной поместной церкви.