Разведчик разоблачил "дешевую" выходку Путина по Украине

Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о присвоении почетных украинских наименований целом ряде частей российской армии сделано для того, чтобы поднять дух патриотизма у русского народа на фоне экономического кризиса.

"Единственное, на мой взгляд, что нужно иметь в виду, в русле путинской стратегии цепной агрессии осуществляются гибридные меры для того, чтобы запугивать и Украину, и соседей. Потому что там не только украинские названия, но и белорусские, и немецкие там", - сказал в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

По его словам, вместо того, чтобы как-то решать и регулировать ситуацию внутри страны, путинский режим такими выходками пытается поднять моральный дух своих военных и граждан.

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"Сейчас у России нет никаких завоеваний, она имеет только потери, она имеет отрицательный международный имидж в мире, и этот имидж уже постепенно распространяется и в середине этой страны. Поэтому нужно к чему-то апеллировать, и чем-то захватывать свое общество и своих граждан", - объясняет Богдан

Именно поэтому, как говорит генерал-лейтенант, еще с древних сталинских архивов берутся дешевые пропагандистские приемы, которые должны внушить ответное чувство патриотизма и гордости.

"Это дешевый пиар направлен на внутреннего потребителя с тем, чтобы как-то всколыхнуть патриотизм у российского общества. Безусловно, что такими вот акциями, шагами, пиарными, пропагандистскими режим хочет отвлечь, что характерно для всех тоталитарных режимов, внимание на ура-патриотизме, на псевдопатриотизм, от тех злободневных проблем, которые есть в обществе", - добавил он.

Однако, Богдан считает, что на такую информацию должно реагировать Министерство иностранных дел Украины, "за посягательство на суверенные права украинского государства".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, напряженные отношения между США и Евросоюзом никак не свидетельствуют о усиления влияния России на международные политические процессы и возможной переориентации европейских стран.