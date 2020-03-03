Украину заполонили опасные лекарства

В Украине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая три года подделывала дорогие лекарства. В банду входили граждане России, Азербайджана и Индии. Их доходы исчислялись миллионами. Такие деньги они вкладывали в недвижимость.

Это одна из самых крупных группировок за последнее время. Однако далеко не впервые в нашей стране разоблачают "черных фармацевтов". Эти люди не брезгуют даже подделкой препаратов для онкологически больных людей.

Подробнее о том, как подделывают лекарства, масштабах фальсификации и о том, где не стоит их покупать – в материале OBOZREVATEL.

Фальсификаторы свой бизнес начали с покупки оригинального препарата и печати поддельной упаковки

Пострадали 45 иностранных фармакологических компаний

Таблетки изготавливали в подпольном цеху Полтавской области, а потом распространяли в соседних обастях

Фальсификаты назначал частный врач тяжело больной женщине.

Бороться с подделкой собираются с помощью кодов

Стали миллионерами

В Киеве правоохранители расследуют деятельность одной из самых крупных в Украине группировок, которая изготавливала и сбывала фальшивые лекарства почти три года. Начинали "черные фармацевты" так: в 2017 они купили в Германии оригинальный препарат "Китруда" (предназначен для лечения злокачественных опухолей, а стоимость одного флакона – 89 тыс. грн.). В типографии напечатали точную копию упаковки, флаконы и крышки, которые внешне похожи на оригинальные, приобрели в Украине и Китае. А потом через интернет продали всю партию подделки.

Единственным визуальным отличием от оригинала, как потом установят эксперты, была ошибка в одной букве на упаковке. "В пояснительном тексте об условиях хранения медицинского препарата была надпись на немецком языке "werden". А на изготовленных в Украине коробках от медицинского препарата данное слово написано, как "warden". Но покупатели этого не знали. Cостав дорогостоящих препаратов, судя по данным Киевского НИИ судебных экспертиз и лаборатории производителя, является фальсифицированным.

После этого делки занялись "производством" других дорогостоящих лекарств. При обыске силовики нашли напечатанные этикетки, бирки и упаковки препаратов Солирис (1 флакон стоит €5,9 тыс.), Алкеран (2,3 тыс. грн.), Авегра (3,4 тыс. грн.) и другие очень дорогие препараты.

Cклад фальшивых препаратов

Изготавливали, фасовали и паковали подделки фигуранты дела у себя дома и в офисах. Один из них – помещение известного благотворительного фонда в Киеве, который помогал бойцам АТО. А чтобы легализировать миллионные доходы, участники группировки зарегистрировали на себя и родственников с десяток фирм в Киеве, Чернигове, Полтаве, Чехии и Германии. Все они имитировали хозяйственную деятельность и якобы приносили доход.

Потерпевшие – 45 компаний

Масштабы "поддельного бизнеса" просто впечатляют. По данным партнера адвокатской компании "Правовой альянс" Ильи Костина, правоохранители изъяли 164 позиции лекарственных средств, 3 тыс. единиц упаковок. А от действий украинских фальсификаторов пострадало 45 иностранных компаний.

"По предварительной оценке, всего 20% фальсифицированных лекарств распространяли на территории Украины, 80% – поставлялось на территорию других стран. Основными каналами распространения фальсификата были интернет-сайты, страницы в Фейсбук, аккаунты в Инстаграм, некоторые одиночные аптеки, а также врачи", – говорят в юридической компании "Правовой альянс".

Подделки продавали в 18 странах – ЕС, Азии, Ближнего Востока и США. К слову, двух фигурантов преступления задержали в США полгода назад – туда украинцы поехали реализовывать изготовленные ими фальсификаты.

Покупателей находили в Европе, Азии и США

Сейчас потерпевшими в деле являются только фармкомпании. А вот больные, которые покупали поддельные препараты, идти к правоохранителям не спешат.

"У некоторых людей очень тяжелые стадии онкозаболевания. И им уже не до процессуальных статусов. Также, это та категория уголовных производств, где установить потерпевшего без отслеживания клинической картины невозможно. А врачи чаще всего не хотят сотрудничать, потому что они не имеют права без документов вводить пациентам этот препарат. Но вводят, потому пациенты их очень просят", – уточнил адвокат юридической компании "Правовой альянс" Илья Костин.

Подделки везде

Но это не единственное расследование, которое начали правоохранители. В Лубнах Полтавской области сотрудники СБУ и прокуратуры "накрыли" сеть "фармацевтов", которые специализировались на подделке доступных лекарств.

"Фигуранты изготавливали известные лекарства, таблетки, которые мы все покупаем в аптеках. А продукцию реализовывали не только в Полтавской области, но и в соседних областях", – рассказали нам подробности в прокуратуре Полтавской области.

СБУ накрыла подпольный склад с фальшивыми лекарствами

У подозреваемых было оборудовано масштабное производство: цех по производству фальсифицированных лекарств, где хранились ингредиенты и черновые записи. Подделкой травили украинцев – сбывали таблетки через сеть подконтрольных аптек. Причем, не только в Полтавской области, а и в других областях.

До этого, в январе в Харьковской области правоохранители накрыли лабораторию, которая производила фальсифицированные нейростимуляторы.

"Через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областей, а также через интернет. Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен", – рассказали в СБУ.

Через аптечную сеть распространяли подделки

Врачи и больницы в доле?

Еще один случай произошел в Харькове – там молодой женщине диагностировали рак молочной железы. Ей посоветовали обратиться к специалисту, который вел частный прием пациентов в городской больнице № 17. Он рассказал, что владеет частной химической лабораторией, создал лекарства от рака, но они очень дорогие – $1 тыс. за тюбик.

"И через год вы полностью избавитесь от болезни. Но других препаратов принимать нельзя, и врачам о моем методе тоже не стоит рассказывать", – заверил врач. "Лечение" харьковчанки обошлось в $32 тыс. Но в 2019 женщина умерла, у нее остались супруг и двое дочерей. Муж отнес в лабораторию препараты, которые остались после смерти жены. Все они оказались обычными аминокислотами.

Поддельные лекарства назначили в больнице

В Виннице произошла аналогичная история – там судят местную жительницу Аллу О., которая продавала пациентам Подольского регионального центра онкологии противоопухолевый препарат "Реддитукс". Стоимость одной упаковки – 12,5 тыс. грн. Но он оказался поддельным. Фирма-производитель Dr.Reddy's Laboratories Ltd уже сообщила, что не производила этот препарат ни для одной страны мира.

При этом, во время расследования правоохранители установили, что обвиняемая "работала" не сама, а в сговоре с врачами-онкологами из отделения химиотерапии. Препараты, которые "назначали больным" завозились из России, Турции и стран Азии контрабандой. Сейчас делу о продаже поддельных лекарств судят только винничанку – врачи в деле не упоминаются.

Еще одно дело расследуют сейчас сотрудники СБУ – через сеть аптек и курьерскую доставку в Киеве реализовывали поддельные лекарства, которые назначают при нарушении функций центральной нервной системы. Этикетки, установили силовики, печатали в Херсоне. А Гослекслужба подтвердила, что это фальсификат.

Продавали "пустышки" для тяжело больных людей

Схему, как обогатиться с помощью медицинского спирта, придумал житель Днепра. Он разливал жидкость неизвестного происхождения во флаконы и продавал их в госучреждения. Установлено, что только за 4 месяца 2019 одна из фирм реализовала 870 тыс. флаконов поддельного спирта.

Тестируют лекарства с кодами

Эксперты называют разные данные о масштабах фальсификата в Украине. В качестве аргумента приводят данные Всемирной организации здравоохранения. Там посчитали, что каждый десятый продукт медицинского назначения в развивающихся странах является некондиционным или фальсифицированным.

"Есть официальные данные по Украине – их публикует Минздрав и Гослекслужба, которая занимается контролем за лекарственными средствами. И согласно их данным, уровень фальсификата – это 1,5-2%", – объясняет директор ассоциации профессиональных аптек Украины Владимир Руденко.

Уровень поддельных лекарств - 1-2%

А что касается данных ВООЗ, то речь идет о лекарственных препаратах, которые продают через интернет, уточняет Руденко. "И в некоторых странах масштабы подделок могут достигать 50%. Но у нас в Украине такого нет", – уточняет эксперт.

Система качества у нас в стране работает на надлежащем уровне. Теперь же в стране вводят систему верификации – 2D-кодирования лекарств, которая с февраля 2019 действует во всех европейских странах.

До конца 2020 года в Украине будут ставить 2D-коды на каждый препарат made-in-china.com

"Не на каждой партии или серии, как сейчас, а на каждой упаковке, будет индивидуальный код. И таким образом можно будет отследить всю дорогу от производителя – к конечному потребителю. Можно будет точно знать, кем этот препарат произведен и что это лекарственное средство отвечает всем параметрам, которые заявлены производителем", – объяснил нам Руденко.

В Украине как раз сейчас тестируют пилотный проект, а среди добровольцев – производители и аптеки. А в конце уже этого года Кабмин планирует запустить систему кодирования в стране.

"Мы только в начале пути, Европа к этому шла не один год, готовились заводы и аптеки. И такие вещи не могут внедрятся взмахом волшебной палочки. Но шансы, что заработает, до конца года, у нас есть", – уточнил эксперт.

Как не купить фальшивку

Одним из важных предохранителей от подделки является фискальный чек, который покупатель в любом случае получит в аптеке. Этот чек обозначает, что товар поступил в аптеку легально. Это позволит в случае любых подозрений защитить в первую очередь себя – пожаловаться в контролирующие органы или суд.

Требуйте в аптеке чек и сертификат

"Также в каждой легальной аптеке по требованию клиенту выдадут сертификат качества на лекарство, что он легально сделан. В интернете человек не получит ни того, ни другого. Если же в аптеке не могут предоставить необходимую информацию или выдать чек, то моя рекомендация – развернуться и уйти. В таком случае нужно зайти в другую аптеку, которая находится рядом", – уточнил Руденко.

Сегодня в Украине достаточное количество аптечных киосков. Но препараты стоит приобретать там, где оформлен уголок потребителя, есть информация – кто владелец, копия лицензии и куда звонить в случае конфликтных ситуаций.

Туры за лекарствами

При этом, как оказалось, в Украине популярны туры за таблетками. Например, агентство горящих путевок "Колибри" из Енакиево (находится на неподконтрольной Украине территории) зовет клиентов в Египет за лекарствами.

Зовут в Египет за дешевыми таблетками

"Наряду с сувенирами и другими покупками, которые туристы привозят из солнечного Египта, лекарства сейчас занимают далеко не последнее, а иногда и первое, место среди всех "сувениров", привозимых с курорта. Египетские лекарства зарекомендовали себя, как препараты отменного качества. Лучше аналогов, которые продаются у нас, но еще и значительно дешевле", – пишет агентство и публикует инструкцию о способах оплаты и аптечных сетях.

Так в Киеве продают лекарства из Египта

Но если на неподконтрольных территориях с медикаментами действительно все может быть плохо, то оказалось, что и в Киеве процветает подобная торговля. Например, Владимир С. в группе "Бортничи" опубликовал в соцсетях фото препаратов, аккуратно разложенных на полотенцах. Написал, что все витамины и лекарства – из Египта. Якобы в этой стране за фальсификацию медпрепаратов грозит смертная казнь. Поэтому качество – отменное. Судя по комментариям, киевляне активно и не первый раз покупают "египетские препараты" у предприимчивого Владимира.

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