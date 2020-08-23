Так, друзья, немного отвлечёмся от современности — сегодня будет большой и интересный пост о том, как люди в СССР бунтовали против советской власти. Официальная советская пропаганда утверждает, что в совке все были довольны жизнью и всё было тихо-мирно, но это не так — за время существования СССР в стране были сотни протестов и бунтов, многие из которых закончились настоящими народными восстаниями — как это например было в Новочеркасске в 1962 году.

Разумеется, все эти события в СССР тщательно скрывались и засекречивались. Но факт остаётся фактом — даже в забитом, затравленном и крайне пассивном советском обществе, запуганным концлагерями и КГБ, время от времени случались народные выступления за свои права и свободы. И сегодня я расскажу вам о некоторых из них, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как люди восставали против совка.

1. Восстание в Муроме в 1961 году.

Начало шестидесятых годов было богатым на восстания и бунты. За год до ставшего знаменитым Новочеркасского Восстания 1962 года вспыхнул бунт в городе Муром. Нынешняя совковая "Википедия" стыдливо называет эти события "массовыми беспорядками" — хотя муромские события были ничем иным, как настоящим восстанием.

Началось всё с того, что молодой рабочий Костиков в подвыпившем состоянии попал в руки милиции — вероятнее всего за то, что сказал что-то нелицеприятное в адрес проходящего мимо него милиционера. Костикова бросили в кутузку где, вероятнее всего, он был избит ментами, ему стало плохо. Сокамерники требовали для Костикова врача — но тот не пожелал осматривать Костикова, и через несколько часов тот умер.

Жена Костикова двое суток не могла найти мужа, и лишь спустя несколько дней ей сказали, что муж якобы упал с машины и показали тело лежавшего во дворе околотка Юрия — лицо его было изуродовано, передние зубы были выбиты.

В ответ на беспредел советских ментов рабочие начали вооружаться кто чем, и пошли к местному отделению милиции требовать ответа. 1500 рабочих, вооруженных камнями, ломами топорами и другими предметами штурмом взяли здание милиции — захватив 68 стволов и около тысячи боевых патронов. С большим трудом восстание было подавлено войсками, и ещё долго на стенах домов во всей Владимирской области появлялись надписи — "Отомстим за муровлян!" и "Долой коммунистический режим! Молодая гвардия".

2. Восстание в Кривом Роге, 1963 год.

В 1963 году случилось восстание в городе Кривой Рог — как и в случае с Муромом, причиной бунта послужил беспредел милиции. 16 июня в трамвае разгорелся бытовой конфликт — пассажирам не понравилось развязное поведение нетрезвого солдата. Его высадил и начал успокаивать милиционер, к которому по свистку на подмогу прибежали два пьяных патрульных. Граждане, которые только что требовали привести солдата в чувство, теперь уже были возмущены тем, как с ним обходится милиция — и пьяные "правоохранители" открыли огонь по толпе, ранив двух человек.

Более 600 протестующих окружили РОВД на улице Революционной и требовали отпустить задержанного солдата и наказать стрелявших в людей милиционеров. Граждане начали переворачивать машины, а после заняли здание РОВД штурмом — позже его подожгли, а милиционера, с которого всё началось, повесили на фонарном столбе.

Подавлением восстания занималась целая танковая дивизия, противостояние продолжалось целых три дня — по официальным данным 7 человек погибло и 15 было ранено, но в городе говорили о десятках убитых и сотнях покалеченных...

3. Бронницкий бунт, 1964 год.

16 апреля 1964 года в небольшом подмосковном городе Бронницы вспыхнул народный бунт. Причина была всё та же — советские менты до смерти забили человека, в данном случае подростка. Случай страшный в своей дикости и совковом произволе — милиционер увидел на улице осколки разбитой бутылки и приказал подросткам Макарову и Алипову их убрать. Те начали протестовать — что это мол не они разбили эту бутылку, так почему они должны убирать стекло?

Слово за слово — и вот уже подростков доставляют в отделение. Там ребята продолжают справедливо возмущаться всему произошедшему, в результате чего подвыпившие менты начинают их избивать — Алипов оказался покрепче, а Макарову стало плохо. Не выдержав побоев, он потерял сознание. Менты испугались ответственности — после чего вынесли избитого Макарова и в бессознательном состоянии бросили за ограду собора Михаила Архангела, после вызвав по телефону скорую. В больнице на короткое время Макаров пришёл в себя и рассказал, как всё было — после чего умер...

Похороны Макарова переросли в бунт, народный гнев направился на отделение РОВД, в которой до смерти забили парня — её забросали камнями. Ночью в Бронницы прибыло подразделение внутренних войск для "наведения порядка". Но и сами милиционеры понесли наказание — часть из них была разжалована, часть уволена и осуждена.

4. 1967 год, восстание в городе Чимкент.

В небольшом городе Чимкент с населением в 100.000 человек в 1967 году вспыхнуло настоящее восстание — и повод был точно таким же, как и в предыдущих случаях. Водитель автопарка попал в вытрезвитель, в котором был избит милицией и скончался от побоев... Милиция попыталась скрыть содеянное и выдать её за "результат алкогольного опьянения", но вдова Чураева увидела на лице покойного следы избиения и отказалась верить в официальную версию. Следы избиения подтвердили и судмедэксперт, прилетевший Алма-Аты.

В полдень 13 июня все городские автобусы сошли с маршрутов, водители съехались в автовокзалу и через рынок пошли к милиции. Всего к горотделу милиции пришло не менее 5000 человек. В окна горотдела милиции полетели камни — причём солдат, которых поставили охранять отделение милиции (с автоматами без патронов) толпа не тронула — их просто отодвинули в сторону. Протестующие попытались взять штурмом тюрьму, в которой укрывались сбежавшие из горотдела милиционеры, и для усмирения бунта в город пришлось вводить танковые части и десант.

Что показательно — советские власти практически никогда не признавали своих ошибок, а гриф секретности с документов о событиях в Чикменте в 1967 году не снят до сих пор...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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