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"Сравнять с землей": военный назвал ужасные последствия силового освобождения Донецка

1.4тЧитать материал на украинском

При военном освобождении таких крупных городов, как Донецк и Луганск, они будут сравнены с землей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметив, что Вооруженные силы Украины никогда не пойдут на такой шаг.

"Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример по захвату столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация", – пояснил он.

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Селезнев отмечает, позиция ОС остается неизменной, в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, и применение артиллерии, авиации и другого оружия в больших городах невозможно и недопустимо, чтобы не навредить мирному населения.

"Сравнять с землей": военный назвал ужасные последствия силового освобождения Донецка

"При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход – дипломатическо-экономическое давление на страну-агрессор", – добавил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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