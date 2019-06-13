"Сравнять с землей": военный назвал ужасные последствия силового освобождения Донецка

При военном освобождении таких крупных городов, как Донецк и Луганск, они будут сравнены с землей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметив, что Вооруженные силы Украины никогда не пойдут на такой шаг.

"Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример по захвату столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация", – пояснил он.

Селезнев отмечает, позиция ОС остается неизменной, в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, и применение артиллерии, авиации и другого оружия в больших городах невозможно и недопустимо, чтобы не навредить мирному населения.

"При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход – дипломатическо-экономическое давление на страну-агрессор", – добавил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июня вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку от Мариуполя, бойцы ВСУ заняли ряд брошенных вражеских позиций. Кроме того, им удалось уничтожить взвод оккупантов всего за несколько дней. Агрессор был вынужден отступить.

В начале мая воины ООС с 46 батальона "Донбасс-Украина" отвоевали часть оккупированного Донбасса возле села Калиново.

Перед этим украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

Всего, по данным ОС, за год был отвоеван 24 квадратных километра Донбасса.

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