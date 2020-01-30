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30 января • обновлено в 17:48
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Справил нужду на пол и ошалел: мать подожженой отцом 16-летней черновчанки шокировала деталями

2.7т
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Мать 16-летней Анны из Черновцов, которую поджег отец, в тот момент также находилась в доме.

Подробностями трагедии она поделилась в эфире программы "Говорит Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По ее словам, в тот вечер когда она пришла домой, ее супруг спал. Как только он проснулся, то попросил жену занести в комнату ведро для того, чтобы он мог в нем справить нужду.

"Он иногда так делал. Прямо на кухне. Я ему сказала, что в доме маленький ребенок и попросила выйти на улицу. Он начал меня бить и мочиться прямо на пол. Я начала его выгонять из кухни, а он меня бил. Старшая дочь увидела и поймала его за руку. Просила маму не бить. Их разнял старший сын", – рассказала женщина.

Мать подожженной отцом 16-летней черновчанки шокировала деталями

Мать подожженной отцом 16-летней черновчанки шокировала деталями

По ее словам, он вышел из дома, а потом зашел уже с канистрой бензина.

"Он вылил ее на пол, а затем схватил Аню за руку так, что капли попали ей на лицо. Бензин попал на горячий шпаргат, он загорелся. Затем вспыхнула Анина одежда и лицо", – рассказала мама девушки.

Ранее волонтер рассказала, что Аня находится в больнице с ужасными ранами – у нее обожжены руки, шея, лицо. С некоторых ран до сих пор течет кровь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Черновцы
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васильевич василий
васильевич василий
В Европе все в доме в ведро ссат и ничего
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
васильевич василий, и бензином не балуются что ли ?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
я думаю это произошло только и только в Рашке - нам же здесь рассказывали что мочатся и справляют нужду на кухне только там - там же уборных совсем нет, унитаз с Крейсера и тот сперли и в Кремль отвезли
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