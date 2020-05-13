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14 мая • обновлено в 16:43
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Спортзалам – да, пляжи – под вопросом: Ляшко сделал новое заявление о смягчении карантина

24.2т
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Минздрав изучает возможность открыть доступ к пляжам, водоемам и бассейнам после смягчения карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио" в среду, 13 мая, передает "Интерфакс".

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И этот вопрос будет также касаться пляжей", – сказал он.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Ляшко добавил, что решение будет принято в ближайшее время. Сейчас он проводит консультации с экспертами Национальной академии наук Украины.

"Жду их предложений, к нам поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", – добавил Ляшко.

Также замглавы Минздрава отметил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что касается метро, то оно может неодновременно запуститься в разных городах.

Кроме того, Ляшко заявил, что уже скоро в Украине начнут проводить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19 – так называемый ИФА-метод, иммуноферментный анализ.

Как писал OBOZREVATEL, после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, однако страна перейдет на его адаптивную модель. При этом масочный режим, по словам Ляшко, может быть продлен до конца лета.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Не,ну ви слишали этого поца! Пляж им мешает!!! Идиёты!!!
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
тоесть на свежем вохдухе плляжа,на солнце ,опасность аируса выше...интересно ,люди поймут,что их дурачат?
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