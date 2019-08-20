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"Спасибо Господу!" Фарион высказалась о новом ЧП в России

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Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион отреагировала на пожар на территории бывшего химзавода в Свердловской области России.

Соответствующий пост разметила она на странице в Facebook, поделившись данными о ЧП, которое произошло 19 августа.

"Благодатный огонь не сходит с Раши. Спасибо Господу Великому!" – написала Фарион.

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Фарион высказалась о пожаре в России

Фарион высказалась о пожаре в России

Примечательно, что пожар разгорелся на предприятии, которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения.

Напомним, Фарион также назвала местью россиянам масштабные лесные пожары в Сибири.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.

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Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Тег
Новости России
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Mega Death
Mega Death
Украинцы всегда отличались сельским примитивизмом))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия это страна катастрофа! смерть окупантам
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