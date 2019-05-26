"Спасибо, балалайкины!" В сети высмеяли показательные фото Крымского моста

В сети вновь появились фото абсолютно пустого Крымского моста, незаконно построенного Россией через Керченский пролив.

Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасибо вам, балалайкины, что не приехали вообще и не изуродовали мне отдых на милом моем море. Так и надо! Даже не думайте ехать и зас*рать мое море и мои пляжи", – написала она.

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В связи с постоянными утверждениями оккупантов о "наплыве" туристов, пользователей повеселили правдивые кадры.

"И не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете непрерывный поток автомобилей, самолетов и пароходов с туристами со всего мира, которые стремятся попасть в эту Жемчужину среди всех курортов мира", – сыронизировал в комментариях один из крымчан.

Скриншот

Дякую вам,балалайкіни,що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі!

Так і треба! Навіть не думайте іхати і засирати моє море і мої пляжи! pic.twitter.com/MLTCw4bNUJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский мост оставался пустым даже на майские праздники, что видно на опубликованных фото.

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