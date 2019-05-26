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"Спасибо, балалайкины!" В сети высмеяли показательные фото Крымского моста

13.3тЧитать материал на украинском

В сети вновь появились фото абсолютно пустого Крымского моста, незаконно построенного Россией через Керченский пролив.

Снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасибо вам, балалайкины, что не приехали вообще и не изуродовали мне отдых на милом моем море. Так и надо! Даже не думайте ехать и зас*рать мое море и мои пляжи", – написала она.

Новости
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Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В связи с постоянными утверждениями оккупантов о "наплыве" туристов, пользователей повеселили правдивые кадры.

"И не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете непрерывный поток автомобилей, самолетов и пароходов с туристами со всего мира, которые стремятся попасть в эту Жемчужину среди всех курортов мира", – сыронизировал в комментариях один из крымчан.

"Спасибо, балалайкины!" В сети высмеяли показательные фото Крымского моста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский мост оставался пустым даже на майские праздники, что видно на опубликованных фото.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымКрымский мост
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
это типа роксоланасюдой каждый раз взбирается на арку Крымского моста, что бы сверху сфотографировать пустой мост?! а укры всему этому верят??? ну-ну.....
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Хохлы не просто имбицилы, а имбицилы-рецидивисты! Каждый день себе это доказывают.
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5
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очередной фейк : " в сеть попало видео" Нет в Крыму таких вэб камер, чтобы давали такой ракурс сьёмки! Да и качество сьёмки- хорошая фото камера и проф.сьёмка! Так что Полный звиздёшь.! Открыл Керченскую вэбкамеру- едут! А посмотрите Ялта- Набережная!
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2
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Kuksov Micha, да очередная пиздёж хохлоскота. Я давно перестал проверять их высеры, автоматом переводя во враньё.
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0
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Набрал в Гугле * Все фотографии Крымского моста"! Нашёл и эти! Как бандеровцы не злобствуют, а мост работает!
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2
1

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