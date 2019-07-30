Создание всемирного русскоязычного канала: появилась первая реакция Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания почти ничего не знает о создании всемирного русскоязычного канала в Украине, а также переживает, чтобы нововведение не помешало "Суспільному мовленню".

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский в интервью "Прямому", комментируя идею Офиса президента создать такой канал для усиления позиций Украины в "информационной борьбе". По его словам, в стране уже существует канал иновещания.

"Самое главное, что я надеюсь, что эти изменения не коснутся "Суспільного мовлення". Потому что "Суспільне" движется правильным путем, как это происходит в Европейском союзе", – сказал член Нацсовета.

Сергей Костинский Скриншот

Костинский отметил, что имеющийся подход к русскому языку является "абсолютно адекватным": иноязычной телеканал "UA.TV" уже вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения. Он отметил, что "UA.TV" имеет доступ к европейским, арабским странам, дальнему Востоку, США и в Канаде.

"То есть его задача на разных языках доносить информацию о том, что происходит в Украине. Для нас особенно важно, что этот телеканал есть в Донецкой и Луганской областях, в Херсонской области на границе с Крымом", – добавил член Нацсовета.

Однако, по его словам, все украинские телеканалы должны выполнять закон о квотах украинского языка, утверждать украинский язык как язык, который объединяет всю страну.

Еще одной задачей "UA.TV" является создание программ на русском языке для тех граждан Украины, которые проживают или на линии разграничения, или на оккупированной территории и, возможно, не хотят или не могут воспринимать такую информацию, отметил он.

"Я соответственно не могу комментировать новые инициативы, потому что мы ничего подробно об этом не знаем", – подытожил Костинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой. Позже государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко прокомментировал создание такого канала и объяснил, что это не противоречит закону о языке.

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